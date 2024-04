CELESTE acquiert le groupe Magic Online

avril 2024 par Marc Jacob

CELESTE annonce l’acquisition de Magic Online, l’un des pionniers de la fourniture d’hébergement et d’accès Internet pour les entreprises. Dixième acquisition en 5 ans, l’opération consolide la position d’acteur de référence de la fibre, du cloud et de la cybersécurité pour les entreprises de CELESTE. Cette acquisition intervient en effet après celles d’Everko, Oceanet Technology/NBS System, VTX Telecom (Suisse), Boucle Locale Haut Débit Nord Franche Comté (BLHD), Ariane Network, Stella Telecom, Via Numerica, Option Service Télécom, Pacwan.

Un élargissement du parc clients et une diversification des offres

Fondée en 1991, Magic Online s’est distinguée par ses solutions d’hébergement web sécurisé (50 000 domaines et 30 000 sites) ainsi que ses offres 4G et 5G, commercialisées par ses marques Nuxit, WPServeur et Icow. Implantée en Ile-de-France et présente en Auvergne-Rhône-Alpes, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 18 millions d’euros en 2023 et compte près de 100 collaborateurs et 20 000 entreprises clientes, dont Decathlon, Domino’s Pizza, et d’autres références de premier plan.

Avec cette acquisition, CELESTE agrandit sa base commerciale qui atteint 40 000 clients entreprises et administrations publiques et intègre à ses prestations l’hébergement web sécurisé et la data mobile 4G et 5G.

La synergie des offres CELESTE et Magic Online va permettre au nouvel ensemble de proposer une gamme complète et innovante de solutions : fibre optique, hébergement cloud et web souverain, communications unifiées, cybersécurité.

Cette opération marque une étape supplémentaire dans le déploiement de la stratégie de croissance externe de CELESTE avec le soutien de ses actionnaires : le management et le fonds Infravia.