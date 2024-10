Cato Networks renforce sa plateforme SASE avec une nouvelle fonctionnalité de Digital Experience Monitoring

octobre 2024 par Marc Jacob

Cato Networks annonce l’intégration de la fonctionnalité Digital Experience Monitoring (DEM) à sa plateforme Cato SASE Cloud. Cette nouvelle fonctionnalité offre une vision complète et contextuelle de l’expérience utilisateur, tout en restant fidèle à la simplicité d’utilisation propre à Cato Networks. Grâce à Cato DEM, les équipes IT disposent d’un outil unique pour diagnostiquer et améliorer l’expérience utilisateur sur toutes les applications.

Avec Cato DEM, l’expérience utilisateur est optimisée, même lors de projets critiques comme la migration vers le cloud, l’expansion internationale ou le travail hybride. En tant que réseau reliant les utilisateurs aux applications dans les datacenters privés, le cloud et Internet, la plateforme Cato SASE Cloud surmonte les problèmes de performance réseau qui affectent l’expérience utilisateur.

Cato DEM combine des données réelles et synthétiques pour fournir des informations complètes et précises sur les applications. Les équipes IT bénéficient d’un « Time-to-Value » immédiat en activant DEM via un simple commutateur, tout en accédant aux données historiques déjà capturées par Cato.

Les principales fonctionnalités de Cato DEM :

Visibilité optimale : Les équipes IT peuvent identifier rapidement les problèmes affectant l’expérience utilisateur avec une visibilité complète du réseau, depuis le Wi-Fi jusqu’au WAN.

Gestion proactive : En surveillant en continu les conditions du réseau et des appareils, Cato DEM permet de résoudre les problèmes avant qu’ils n’impactent l’expérience utilisateur, assurant ainsi des opérations fluides et une productivité accrue.

Efficacité opérationnelle améliorée : En s’appuyant sur l’intelligence artificielle, Cato réduit la surcharge opérationnelle liée au dépannage des problèmes d’expérience utilisateur, tout en fournissant des recommandations précises via Cato XDR.

La fonctionnalité Cato DEM est immédiatement disponible pour tous les clients de la société dans le monde entier. Plus d’informations sur la manière dont Cato DEM peut améliorer les opérations IT via ce lien.