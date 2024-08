Cato Networks rejoint le programme AWS ISV Accelerate

août 2024 par Marc Jacob

Cato Networks façonne le marché de la sécurité informatique, comme en témoigne sa récente reconnaissance en tant que Leader dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner pour le SASE à fournisseur unique. Avec la plateforme Cato SASE Cloud, Cato Networks fait converger la sécurité et le réseau en une seule plateforme cloud-native dotée d’une console unique, facile à déployer, à utiliser et à gérer. Cela permet aux clients AWS de prendre en charge la plupart des exigences techniques et commerciales mondiales, avec un temps de disponibilité maximal et des performances optimales sans augmenter la complexité, les efforts, les coûts et les risques business.

Le programme AWS ISV Accelerate permet à Cato Networks de bénéficier d’un soutien et d’avantages en matière de commercialisation conjointe afin de répondre aux besoins des clients grâce à la collaboration avec les vendeurs d’AWS sur le terrain dans le monde entier. La vente conjointe permet d’obtenir de meilleurs résultats pour les clients et garantit un engagement mutuel de la part d’AWS et de ses partenaires.

L’admission de Cato Networks au programme AWS ISV Accelerate lui permet d’être reconnu comme un partenaire de confiance d’AWS. Les membres du programme AWS ISV Accelerate sont tenus de respecter les normes les plus strictes de l’industrie et doivent subir une évaluation complète pour être acceptés dans le programme.

[1]