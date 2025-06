Cato Networks présente Cato Private PoP

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Dans le cadre de son partenariat avec Cato, le fournisseur de services français adista, une marque du groupe Inherent, a déployé plusieurs Cato Private PoP dans ses datacenters en France.

La solution : Cato Private PoP

Cato Private PoP répond à ces enjeux en permettant aux fournisseurs de services de faire évoluer leur offre sans friction, avec des services MSASE différenciés, hautement performants et à faible charge opérationnelle, le tout sur leur réseau existant. Grâce à cette solution, ils peuvent proposer une gamme complète de services MSASE, s’appuyant sur la plateforme cloud Cato SASE. Cela inclut une large gamme de fonctions de sécurité (FWaaS, SWG, IPS, DNS, NGAM, Sandbox, ZTNA, CASB, DLP, RBI, sécurité IoT/OT, etc.) et de réseau (SD-WAN, accélération, DEM, etc.).

Hébergé dans leur propre infrastructure réseau, Cato Private PoP permet de conserver le trafic en local, d’optimiser les performances réseau, et d’assurer sécurité et conformité. Cato gère le cycle de vie logiciel du PoP privé pour les fournisseurs, y compris les mises à jour automatiques et le déploiement fluide des correctifs de sécurité et nouvelles fonctionnalités. Basée sur Cato MSASE, la solution propose une gestion centralisée multi-tenant, avec prise en charge du co-branding et du co-management. Cela réduit considérablement les coûts d’exploitation et offre aux entreprises clientes un accès immédiat aux dernières innovations.

Les avantages de Cato Private PoP

Avec Cato Private PoP, les fournisseurs de services peuvent facilement offrir des capacités SASE et bénéficier des avantages suivants :

• Multiplier les opportunités business : vendre facilement des services de sécurité managés aux entreprises et conquérir les segments PME souvent négligés.

• Garantir la conformité à la souveraineté des données : héberger les données clients localement, dans l’infrastructure du fournisseur, en conformité avec les réglementations en vigueur.

• Simplifier les opérations : éliminer la complexité des architectures obsolètes multi-fournisseurs et basées sur du matériel. Profiter d’une automatisation du cycle de vie logiciel pour des opérations résilientes, agiles et efficaces.

Le SD-WAN managé est devenu la méthode privilégiée pour les nouveaux déploiements réseau et la modernisation des infrastructures existantes. Selon Gartner®, d’ici 2027, 65 % des nouveaux achats de réseaux SD-WAN seront inclus dans une offre SASE à fournisseur unique, contre 20 % en 2024. Gartner prévoit également un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 26,0 % pour le marché du SASE sur cinq ans, atteignant 28,5 milliards de dollars d’ici 2028.

Cependant, les fournisseurs de services peinent à tirer profit de la transition du MPLS vers le SASE, en raison de la complexité opérationnelle liée à leurs architectures réseau basées sur des équipements physiques. Le déploiement de nouveaux pare-feux est onéreux et l’intégration des dernières fonctionnalités requiert souvent des mises à jour invasives. Les fournisseurs de services peinent alors à satisfaire les exigences croissantes des entreprises en matière de sécurité, de souveraineté des données et de performance réseau.

Cato Private PoP est désormais disponible dans le monde entier pour les fournisseurs de services.