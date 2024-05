Cato Networks nomme Laure Castellani au poste de Channel Account Manager pour la France

mai 2024 par Marc Jacob

En tant que Senior Channel Account Manager, France, la mission de Laure Castellani est de permettre aux partenaires de Cato Networks d’être techniquement et commercialement autonomes à l’aide d’actions et d’outils ciblés. Laure Castellani orchestre également les échanges business entre les équipes de Cato et celles des partenaires afin de travailler sur des cibles de clients communes. Elle a aussi la responsabilité de superviser l’alignement de la stratégie commerciale des partenaires de Cato Networks avec celle de l’entreprise.

Forte de 14 ans d’expérience dans l’IT, Laure Castellani apporte une expertise technique et un sens de la stratégie commerciale, qu’elle a développée au cours de ses précédentes fonctions commerciales dans le secteur, qui lui permettent d’être au plus proche des partenaires de Cato Networks et de créer une relation à long terme avec ceux-ci.

Avant de rejoindre Cato Networks, Laure Castellani a passé un an et demi chez Forcepoint, en tant que Channel Account Manager France. De 2019 à 2022, elle a été Vendor Manager SentinelOne, Netskope & Proofpoint chez Exclusive Networks. Cette expérience lui a apporté sa connaissance des différents acteurs du marché de la cybersécurité et lui a permis de monter en compétences sur des offres SASE, de la protection de mail ou encore du XDR. Entre 2017 à 2019, elle a occupé les fonctions de Channel Account Manager chez Sophos France et Panda Security. Précédemment, elle a passé 7 ans chez inmac wstore, où elle a exercé plusieurs postes de commerciale.

Laure Castellani est diplômée d’un BTS Communication des entreprises.