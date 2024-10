Cato Networks nommé dans la liste Fortune Cyber 60 en 2025

octobre 2024 par Marc Jacob

Cato Networks a annoncé sa nomination pour la deuxième année consécutive dans la liste Fortune Cyber 60 de 2025. Selon Fortune, cette liste, établie par Fortune en partenariat avec Lightspeed Venture Partners, répertorie les start-ups les plus influentes soutenues par des fonds de capital-risque et proposant des solutions de cybersécurité de niveau entreprise.

Pour la liste Fortune Cyber 60, Lightspeed Venture Partners a évalué plus de 300 start-ups en cybersécurité sur leurs revenus et taux de croissance. Les entreprises sont réparties en trois catégories selon leur phase de développement : démarrage, croissance initiale et croissance avancée. Cato figure parmi les entreprises les plus performantes en phase de croissance avancée.

En juillet, Cato a annoncé avoir atteint plus de 200 millions de dollars de revenus annuels récurrents (ARR) au deuxième trimestre 2024, doublant son ARR en moins de deux ans. La société a également dépassé les 2 500 clients, avec plus de 1 000 nouveaux clients en deux ans.

Cato a également été désigné leader en 2024 dans le Magic Quadrant de Gartner pour le SASE à fournisseur unique. En février, la société a rapporté une croissance de 59 % de ses revenus en 2023 par rapport à 2022, soit plus du double du taux de croissance annuel composé de 29 % projeté par Gartner pour le marché du SASE.