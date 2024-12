Cato Networks lance une solution IoT/OT native SASE pour l’industrie

décembre 2024 par Marc Jacob

Cato Networks annonce le lancement d’une solution IoT/OT native SASE pour l’industrie. Grâce à Cato IoT/OT Security, les entreprises peuvent désormais simplifier de manière significative la gestion et la sécurisation des appareils de l’Internet des objets (IoT) et des technologies opérationnelles (OT). Cette solution intègre la découverte et la classification des appareils, l’application des politiques, ainsi que la prévention des menaces, le tout dans une plateforme SASE unique.

Cato IoT/OT Security est une fonctionnalité native de la plateforme Cato SASE Cloud, permettant aux entreprises d’activer instantanément la nouvelle solution rapidement. Aucun matériel ou logiciel supplémentaire n’est requis pour l’installation ou la configuration.

IoT/OT : Une surface d’attaque en expansion permanente

Les appareils IoT/OT constituent une faiblesse majeure dans la posture de sécurité des entreprises. Selon un rapport de Gartner, "d’ici 2025, plus de 85 % des entreprises compteront davantage d’appareils intelligents en Edge sur leur réseau que d’ordinateurs portables, tablettes, ordinateurs de bureau ou smartphones." Bon nombre de ces appareils sont dépourvus de fonctionnalités de sécurité et fonctionnent souvent avec du matériel et des logiciels obsolètes, les rendant particulièrement vulnérables.

Avec une capacité restreinte à se défendre contre les menaces avancées, les attaques visant les appareils IoT/OT peuvent engendrer de graves conséquences pour les entreprises, telles que des interruptions de production, des incidents de sécurité, des pertes financières et des dommages à leur réputation.

Cato étend la protection basée sur le SASE aux environnements IoT/OT

Les entreprises ont besoin d’une solution de sécurité IoT/OT qui offre une visibilité, une application des politiques et une prévention des menaces pour les appareils IoT/OT.

La nouvelle solution Cato IoT/OT Security répond à ces besoins et permet notamment :

• La découverte et classification des appareils : pour obtenir une visibilité instantanée sur les environnements IoT et OT sans intégration supplémentaire requise. Les capacités d’IA et de machine learning spécialement conçues identifient les appareils IoT/OT et fournissent des informations sur leurs caractéristiques, telles que leur type, fabricant et version. Cela élimine les zones d’ombre en matière de sécurité et accélère l’identification des appareils IoT/OT.

• L’application des politiques : pour définir et appliquer des politiques d’accès granulaires. Des règles peuvent être établies en fonction des caractéristiques d’un appareil IoT/OT spécifique ou par groupe en fonction du type, du fabricant ou du modèle des appareils. Le contrôle de l’accès des appareils IoT/OT sécurise le réseau de l’entreprise et réduit la surface d’attaque.

• La prévention des menaces : il est possible de protéger les appareils IoT/OT avec les solutions de capacités avancées de prévention des menaces de Cato, notamment Cato DNS Security, Cato IPS et Cato NGAM. Cela assure une protection contre les menaces connues et inconnues.

"Depuis que nous sommes passés d’un fournisseur traditionnel à Cato Networks pour nos besoins SASE, l’un des plus grands avantages que nous avons constatés est la réduction des coûts," a déclaré Chris Simons, global IT manager, infrastructure and security chez Oregon Tool. "En convergeant sécurité et réseau dans une plateforme SASE, nous pouvons activer de nouvelles capacités avec peu de frais généraux. Nous pensons que les entreprises peuvent éconmiser avec Cato IoT/OT Security. Aucune intégration n’est nécessaire, et la solution couvre tous les aspects de la découverte, de la visibilité, de l’application des politiques et de la prévention des menaces dans une solution unique."

"L’IoT et l’OT présentent deux défis principaux pour les entreprises : la visibilité et la sécurité. Il peut être difficile de savoir quels appareils IoT et systèmes OT sont sur le réseau. De plus, les appareils IoT sont souvent moins sécurisés par conception, tandis que les systèmes OT dans les infrastructures critiques sont généralement difficiles à mettre à jour," a déclaré John Grady, analyste principal chez Enterprise Strategy Group. "En élargissant sa plateforme SASE pour inclure la sécurité IoT/OT, Cato Networks peut aider les organisations à découvrir et protéger plus efficacement leurs appareils et systèmes connectés."

La solution Cato IoT/OT Security marque la cinquième expansion majeure de la plateforme Cato SASE Cloud en 2024, après les lancements de Cato XDR et Cato EPP en janvier, Cato MSASE en juin, et Cato DEM en octobre. Elle est disponible pour les clients du monde entier.