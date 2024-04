Cato Networks bat le record de vitesse du SASE

avril 2024 par Marc Jacob

Pour relever ces défis, Cato prend en charge un débit de 10 Gbps sur un seul tunnel crypté. Le doublement des performances de Cato Cloud Interconnect et de Cato Socket se fait sans mises à niveau matérielles coûteuses, typiques des architectures basées sur des appliances. Les opérations à forte intensité de calcul qui dégradent habituellement les performances des appareils edge (cryptage/décryptage des paquets, inspection de sécurité, etc) sont prises en charge par plusieurs cœurs SPACE (Cato Single Pass Processing Engine), traitant simultanément le trafic en temps réel au sein des points de présence de Cato. Le traitement parallèle des flux de réseau est également possible au sein de Cato Socket afin de maximiser le débit de bout en bout.

"Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche lors du E-Prix de Tokyo 2024", déclare Shlomo Kramer, CEO et cofondateur de Cato Networks. "Les vitesses des voitures de course Gen3 ne sont égalées que par le débit de notre plateforme Cato SASE Cloud. Avec 10 Gbps, nous permettons aux entreprises de remplacer les pare-feu de leurs datacenters et de profiter de tous les avantages d’une véritable plateforme SASE native."

La plateforme Cato SASE Cloud fournit un accès rapide, sécurisé et fiable à l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E, quel que soit l’endroit où elle se trouve. Avec 16 E-Prix cette saison, dont beaucoup dans des régions dépourvues de l’infrastructure développée de Tokyo, le championnat mondial ABB FIA de Formule E représente un test de résistance en matière de réseau et de sécurité.

Alors que le modèle SASE poursuit sa montée en gamme, des connexions de plus grande capacité deviennent essentielles pour répondre aux différents besoins des entreprises tels que les applications gourmandes en bande passante (stockage et sauvegarde dans le cloud, reprise après sinistre), les clouds hybrides reliant deux parties du datacenter pour le traitement inter-applicatif, et les grands complexes.

Le monde de la Formule E est très rapide et chaque seconde compte dans ce sport fortement axé sur les données et dans lequel les équipes s’appuient sur leurs réseaux informatiques pour analyser ces dernières. Cela leur permet de prendre des décisions stratégiques cruciales en une fraction de seconde afin de gagner la course. Les multiples ordinateurs de la voiture produisent 100 à 500 milliards de points de données par événement, avec plus de 400 gigaoctets de données générées et envoyées dans le cloud pour analyse.