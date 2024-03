Cato Networks annonce l’ajout d’outils de détection et de réponse aux incidents réseau à sa plateforme Cloud Cato SASE

mars 2024 par Marc Jacob

Cato Networks annonce l’ajout d’outils de détection et de réponse aux incidents réseau à sa plateforme Cloud Cato SASE. Avec Network Stories for Cato XDR, des algorithmes d’IA avancés identifient instantanément les pannes dans les réseaux des clients et effectuent une analyse des causes profondes. Les équipes du centre d’opérations réseau (NOC) et du centre des opérations de sécurité (SOC) disposent désormais d’une plateforme commune pour une meilleure collaboration et les partenaires commerciaux peuvent rapidement mettre sur le marché des offres NOC-as-a-service. Avec Networks Stories, le support de Cato a remarqué que l’identification des pertes de paquets est devenue presque instantanée, alors que les clients mettaient plusieurs jours à signaler une panne. Le temps moyen d’analyse de la cause première a chuté de 30 %, passant à moins de 35 minutes.

Cato Network Stories réduit les temps d’arrêt pour les entreprises partout dans le monde. Pour diagnostiquer les incidents réseau, les équipes NOC doivent passer au crible et corréler un flot d’alertes réseau et trop souvent, les pannes commencent par des dégradations de lignes non signalées ou se produisent après les heures de bureau, prolongeant leur impact sur l’organisation. Avec Network Stories pour Cato XDR, des algorithmes d’IA formés à la détection des menaces collectent et analysent désormais les signaux et les incidents du réseau pour identifier la cause profonde des pannes, des liens coupés, des déconnexions de sessions Border Gateway Protocol, des problèmes d’accord de niveau de service et d’autres incidents du réseau. Cato AI trie ces incidents en fonction de leur criticité, ce qui permet aux équipes d’exploitation du réseau de concentrer les ressources critiques sur les cas les plus importants de l’organisation.

Une fois que les équipes NOC agissent, Cato Networks leur fournit un ensemble complet d’outils de réponse aux incidents. Les playbooks de réponse aux incidents de Cato permettent aux équipes NOC de comprendre ce qui s’est passé et comment remédier à ces incidents.

Cato Networks est une plateforme basée sur SASE pour les équipes SOC et NOC qui permet une collaboration plus étroite entre les deux équipes améliorant ainsi l’efficacité et la qualité du service. Dans la récente enquête 2023 SASE Adoption Survey de Cato, 82% des personnes interrogées ont indiqué que les équipes de sécurité et de mise en réseau se consolident de plus en plus ou avaient une directive de la direction pour améliorer leur collaboration. Avec Cato Networks, la collaboration est améliorée par le partage d’un ensemble d’outils communs, l’utilisation d’un langage commun et l’existence d’un point de référence commun. Avec les règles RBAC+ de Cato, des contrôles d’accès précis permettent au service informatique de déterminer les informations et les capacités que les membres de l’équipe peuvent consulter et modifier.

Les pannes de réseau continuent de perturber le fonctionnement des entreprises. Les problèmes liés au réseau et à la connectivité sont à l’origine de près d’un tiers des pannes informatiques et de 53 % des pannes majeures causées par des fournisseurs informatiques tiers.