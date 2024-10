Carte de crédit piratée : comment agir ?

octobre 2024 par Allan Camps Senior Enterprise Account Executive Chez Keeper Security

À l’heure où nos données personnelles sont de plus en plus exposées en ligne, protéger ses finances et son identité est devenu un impératif. Si votre carte de débit a été piratée, vous devez immédiatement contacter banque, faire opposition et mettre à jour le mot de passe de votre compte bancaire. Le piratage de votre carte de débit est une source majeure de stresse, encore plus à l’heure où la société délaisse de plus en plus les paiements en espèces.

Comment les pirates ont-ils obtenu les informations relatives à ma carte de crédit ?

Il y a plusieurs façons pour un cybercriminel d’obtenir des informations relatives à une carte de crédit.

Votre compte de carte de débit a été compromis, ce qui signifie que quelqu’un y a accédé sans votre autorisation à la suite d’une violation de données, d’une infection par un logiciel malveillant ou d’autres cyberattaques.

Votre carte a été piratée après qu’un cybercriminel a scanné la puce de votre carte de débit lorsque vous avez utilisé un lecteur de carte pour effectuer un achat.

Vous avez été victime d’une escroquerie par hameçonnage, en cliquant par exemple sur un lien falsifié, et avez saisi les informations de votre carte de crédit sur ce que vous pensiez être un site web légitime.

Une entreprise auprès de laquelle vous avez un compte a subi une violation de données, et un cybercriminel a trouvé les informations de votre carte de débit sur le dark web.

Que faire en cas de piratage de votre carte de crédit ?

Si votre carte de crédit a été piratée, il y a plusieurs mesures à prendre le plus rapidement possible pour éviter que vos informations privées ne soient utilisées :

1. Contactez l’émetteur de votre carte de crédit : Si vous pensez que votre carte a été piratée, vous devez en informer immédiatement l’émetteur de votre carte de crédit. Appelez l’émetteur de votre carte de débit et expliquez le type d’activité frauduleuse que vous avez remarqué sur votre compte de carte de débit. Après lui avoir communiqué un maximum d’informations sur la fraude, votre banque annulera probablement votre carte de crédit existante et vous en enverra une nouvelle par courrier. Pour contacter l’émetteur de votre carte de crédit, appelez le numéro de téléphone figurant au dos de votre carte de crédit.

2. Faites opposition à votre carte bancaire : Celle-ci empêche les créanciers d’accéder à votre dossier de crédit et d’approuver de nouveaux prêts ou de nouvelles lignes de crédit en votre nom. Il s’agit d’une étape nécessaire pour protéger vos finances et votre identité si un cybercriminel utilise les informations de votre carte de débit pour usurper votre identité. En plaçant faisant opposition à votre carte bancaire, un cybercriminel ne peut pas utiliser les informations de votre carte de débit parce qu’il ne sera pas en mesure de vérifier votre identité.

3. Changez le mot de passe de votre compte bancaire : Si vous savez qu’un cybercriminel a accès à votre compte de carte de crédit, vous devez mettre à jour le mot de passe de votre compte bancaire et le remplacer par un mot de passe plus sûr. Votre compte bancaire doit avoir un mot de passe fort contenant au moins 16 caractères, dont une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles. Il est important que le mot de passe de votre compte bancaire ne contienne aucune information personnelle, comme la date de naissance de votre enfant ou le nom de votre animal de compagnie, car un cybercriminel peut rechercher des informations sur vous en ligne.

En plus, vous pouvez également activer l’authentification multi-facteurs (MFA) pour votre compte bancaire afin d’empêcher un cybercriminel d’accéder à votre compte. Si le MFA est activé, quelqu’un aurait besoin de votre nom d’utilisateur, de votre mot de passe et d’une forme d’authentification supplémentaire pour accéder à votre compte bancaire.

Serai-je remboursé si ma carte de crédit est piratée ?

Plus vous signalez rapidement une activité frauduleuse à votre banque, plus vous avez de chances de récupérer l’argent perdu. Si vous signalez toute activité ou transaction frauduleuse à votre banque dans les deux jours ouvrables, vous ne serez probablement pas responsable des frais non autorisés portés à votre carte de crédit. Toutefois, la possibilité de récupérer votre argent dépend de la politique de votre banque et du montant de l’argent perdu.

Quelques conseils pour restéprotégé :

Sécurisez votre compte bancaire à l’aide d’un mot de passe fort et d’une méthode MFA.

Activez les notifications de transaction pour recevoir des alertes en cas d’activité suspecte.

Évitez d’effectuer des achats lorsque vous êtes connecté à un réseau WiFi public.

Vérifiez qu’il n’y a pas de manipulation avant d’utiliser un distributeur automatique de billets afin d’éviter que votre carte ne soit écrémée.

Surveillez l’activité de votre compte bancaire pour détecter toute transaction non autorisée.

Un moyen pratique de sécuriser votre compte bancaire avec un mot de passe fort est d’utiliser gestionnaire de mot de passe qui servira à la fois de générateur de mots de passe et de coffre-fort numérique.