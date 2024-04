Caroline Duval-Favre est nommée Secrétaire générale de l’Afnic

avril 2024 par Marc Jacob

L’Afnic, association en charge du .fr ainsi que de plusieurs autres extensions ultramarines et génériques, annonce la nomination de Caroline Duval-Favre au poste de Secrétaire générale, membre du Comité de Direction (Codir). À ce titre, elle aura pour missions d’assurer la gestion financière de l’association, de gérer et développer les moyens humains et les moyens généraux, d’améliorer la qualité de vie au travail et l’attractivité employeur de l’association et, plus généralement, d’assister la direction générale en participant à l’élaboration des choix stratégiques et à la gestion transversale de l’association. Caroline Duval-Favre reportera directement au Directeur général de l’Afnic.