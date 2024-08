Capgemini gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von Syniti bekannt

August 2024 von Marc Jacob

Syniti hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und ist weltweit tätig. Seit mehr als 15 Jahren stellt Syniti Daten in den Mittelpunkt der digitalen Transformation. Das Team von mehr als 1.200 datenorientierten Experten ist auf das Management komplexer Datenqualitäts-, Datenmigrations- und Data-Governance-Initiativen für einige der größten Unternehmen der Welt spezialisiert. Syniti verfügt über umfassende Erfahrung in Branchen wie etwa den Biowissenschaften, der Luft- und Raumfahrt, im Verteidigungswesen, der Fertigungsindustrie, dem Einzelhandel sowie in der Automobilindustrie.

Beispiele für geschäftskritische Transformationsprojekte, die Syniti unterstützt, stellen Fusionen und Übernahmen dar, ferner die ERP-Migration und -Konsolidierung, der Wechsel in die Cloud sowie Anforderungen an die Daten-Compliance.

Die marktführende Syniti Knowledge Platform ist eine einheitliche, Cloud-basierte Datenmanagement-Plattform, die entwickelt wurde, um Silos aufzubrechen, die traditionell den Bereich des Datenmanagements in Unternehmen definiert haben. Die Syniti Knowledge Platform ist eine SAP Endorsed App, die seit fast einem Jahrzehnt auch als SAP Solution Extension unter dem Namen SAP Advanced Data Migration & Management by Syniti verkauft wird.

Als zuverlässiger globaler Partner für große SAP-Datenmigrationen ist die Übernahme von Syniti eine hervorragende Nachricht für Unternehmen, die nach Möglichkeiten suchen, ihre erweiterten SAP-Geschäftsanwendungen und -prozesse auf eine solide Datenbasis zu stellen. Dies gilt insbesondere für Kunden, die SAP S/4HANA implementieren und bereits einen enormen Gewinn aus der Nutzung der Plattform für kontinuierliche Initiativen zur Datentransformation gezogen haben.

Die Transaktion soll in den kommenden Monaten abgeschlossen werden, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung und anderer üblicher Bedingungen für eine Transaktion dieser Art.