Canonical lance Ubuntu Pro for Devices

avril 2024 par Marc Jacob

Canonical annonce le lancement d’Ubuntu Pro for Devices, une offre qui simplifie la sécurité pour les déploiements d’appareils IoT. L’abonnement offre des capacités de gestion des appareils grâce à Landscape, un outil de gestion des systèmes de Canonical, et l’accès à Real Time Ubuntu.

Canonical s’engage à maintenir la sécurité pendant 10 ans pour des chaînes d’outils populaires comme Python, Docker, OpenJDK, OpenCV, MQTT, OpenSSL, Docker, OpenJDK, OpenCV, MQTT, OpenSSL, Go etRobot Operating System(ROS). Les entreprises peuvent consommer des logiciels open source sécurisés et maintenus avec le même ensemble de garanties de la part du même fournisseur.

Ubuntu Pro for Devices inclut la gestion des appareils avec Landscape, qui automatise les correctifs de sécurité et les audits dans les parcs Ubuntu. Landscape permet aux administrateurs de gérer leurs instances Ubuntu à partir d’un portail unique. Ils peuvent s’authentifier en toute sécurité et ajouter de nouveaux appareils à leur flotte IoT, gérer les versions et les configurations logicielles, et surveiller les performances et la conformité des appareils. En regroupant plusieurs appareils, les administrateurs peuvent effectuer ces opérations sur de nombreux appareils simultanément, ce qui leur permet d’économiser du temps et des efforts.

Ubuntu Pro for Devices est disponible auprès de Canonical et des fabricants d’équipements présents dans l’écosystème de partenaires de Canonical, tels que ADLINK, AAEON, Advantech ou encore DFI. Ubuntu Pro for Devices peut être combiné avec le programme Ubuntu Certified Hardware de Canonical.