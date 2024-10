Canonical lance Ubuntu 24.10 Oracular Oriole

octobre 2024 par Marc Jacob

En incluant le noyau Linux 6.11, Ubuntu 24.10 marque un changement dans la politique de sélection des noyaux de Canonical pour cibler le noyau Linux en amont le plus récent disponible et fournir aux utilisateurs les dernières fonctionnalités et la prise en charge du matériel au moment de la sortie. Les fournisseurs de silicium peuvent désormais prévoir plus facilement les futures versions du noyau dans les prochaines versions d’Ubuntu et dans les mises à jour HWE (hardware enablement) des versions LTS existantes.

« La transition de Canonical vers le noyau 6.11 permet une livraison plus rapide des dernières améliorations d’Ubuntu aux clients Dell utilisant la version 24.04.2. Cette décision souligne l’engagement de Canonical à soutenir le matériel avec des technologies de pointe dans ses versions LTS », a déclaré Jason Durst, vice-président de Dell Consumer PCs.

L’ajout de kdump-tools aux images desktop et serveur Ubuntu pertinentes permet d’effectuer des vidages de crash du noyau par défaut. Cette approche proactive rationalise le dépannage en capturant automatiquement les données critiques après un crash, ce qui permet des diagnostics plus rapides et plus efficaces, sans que les utilisateurs n’aient à ajuster manuellement les paramètres au préalable.

Ubuntu Desktop 24.10 introduit une fonctionnalité expérimentale de demande d’autorisation qui permet de contrôler finement les permissions des applications Snap. Grâce à l’implémentation d’AppArmor, cette fonctionnalité applique un système de sandboxing et régule l’accès au niveau des appels système, garantissant que chaque action est strictement contrôlée et soumise au consentement de l’utilisateur, même pour les applications qui ne sont pas conscientes de cette médiation.

L’autorisation de demande peut être activée via la nouvelle application Security Center dans Ubuntu Desktop 24.10, couvrant les permissions du répertoire personnel lors du lancement. Au fil du temps, le Security Center sera enrichi avec des options supplémentaires, telles que la gestion du pare-feu et du chiffrement.

GNOME 47 introduit des améliorations majeures de l’expérience utilisateur dans Ubuntu Desktop 24.10, ainsi qu’une meilleure performance et stabilité. Cette version utilise Wayland par défaut pour le matériel NVIDIA, avec les modules noyau NVIDIA 560 open source activés par défaut sur les systèmes pris en charge.

Les mises à jour des snaps sont désormais plus visibles avec une vue du progrès dans l’App Center et des notifications dans l’Ubuntu Dock, qui gère mieux les Progressive Web Applications.

Pour célébrer les 20 ans d’Ubuntu, la version 24.10 intègre plusieurs hommages exclusifs à son histoire, notamment une couleur d’accentuation spéciale « warty brown », des fonds d’écran commémoratifs et l’ajout du son de démarrage original, pour ceux qui souhaitent célébrer cet anniversaire avec une touche de nostalgie.

Ubuntu 24.10 est la première version intermédiaire à inclure par défaut les formats OpenVEX et OSV pour le reporting des vulnérabilités. Ces standards visent à réduire la complexité de la gestion des vulnérabilités en proposant une approche ouverte pour produire et consommer des informations de vulnérabilité. En adoptant ces standards, Canonical contribue à améliorer la gestion des vulnérabilités en rendant les données plus accessibles et complètes. Cela aide l’industrie à mieux gérer les risques liés aux dépendances open source.

En tant que version intermédiaire, Ubuntu 24.10 bénéficie de l’engagement de Canonical en matière de sécurité pour suivre, prioriser et traiter les vulnérabilités contenues dans la base de données des vulnérabilités connues tout au long de son cycle de vie, indépendamment de leur priorité ou score CVSS. Cette version améliore également la sécurité des PPAs. APT exige désormais des signatures plus robustes pour les PPAs et autres dépôts. Canonical a re-signé tous les PPAs avec des clés de signature renforcées et ajouté une nouvelle commande sudo add-apt-repository —refresh-keys pour actualiser les clés PPA. Enfin, Ubuntu 24.10 offre une expérience améliorée de la ligne de commande avec la dernière version d’APT, facilitant la visualisation des changements lors de l’installation ou de la mise à jour des paquets.

Ubuntu 24.10 élargit la prise en charge des outils de développement, avec notamment Rust versionné et la certification Java TCK. Cette version inclut les derniers environnements Python, Java, Go, C, C++, Rust, et .Net, avec une extension de la prise en charge de .Net à l’architecture ppc64el. Des paquets Rust versionnés sont fournis, permettant aux développeurs de choisir la version adaptée à leurs besoins. De plus, les paquets OpenJDK 21 et 17 sont désormais certifiés TCK sur plusieurs architectures, garantissant leur conformité à la spécification Java SE. Ubuntu 24.10 fournit Cargo et Rust 1.80 par défaut, les versions antérieures étant incluses dans les archives pour répondre aux besoins spécifiques des développeurs.

Ubuntu 24.10 inclut désormais Valkey, un magasin de données clé/valeur haute performance open source (BSD) qui peut prendre en charge diverses charges de travail telles que la mise en cache, les files d’attente de messages et les tableaux de classement. Valkey peut fonctionner comme un serveur autonome ou dans un cluster, offrant des options de réplication pour assurer la haute disponibilité et la redondance des données. Valkey a été rétroporté sur Ubuntu 24.04 LTS et sera inclus dans les prochaines éditions, ce qui simplifiera la disponibilité et le support continu de ce magasin de données open source pour les utilisateurs d’Ubuntu.