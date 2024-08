Canonical lance des VM confidentielles Ubuntu 24.04 LTS avec Ubuntu Pro sur AWS Marketplace

août 2024 par Marc Jacob

Les machines virtuelles confidentielles Ubuntu 24.04 LTS avec Ubuntu Pro offrent une combinaison unique de sécurité avancée et de conformité, intégrant les capacités de protection des données améliorées des VMs confidentielles d’Azure. Cette solution est parfaitement adaptée aux charges de travail sensibles et réglementées, garantissant une protection robuste des données en cours d’exécution, au repos et en transit.

Caractéristiques clés des VM confidentielles Ubuntu 24.04 LTS avec Ubuntu Pro :

• Maintenance de sécurité étendue : jusqu’à 12 ans de mises à jour de sécurité, assurant une prise en charge à long terme des applications d’entreprise.

• Kernel Livepatch : application de correctifs du noyau en temps réel sans redémarrage, minimisant ainsi les temps d’arrêt.

• Sécurité renforcée des paquets : maintenance de sécurité étendue à plus de 25 000 paquets, incluant des applications critiques telles qu’Apache Kafka, NGINX, MongoDB, Redis et PostgreSQL, permettant aux équipes d’utiliser une large gamme de logiciels open-source tout en répondant aux exigences de sécurité, de gouvernance et de conformité internes.

• Paysage : automatisation des tâches de gestion de la sécurité sur l’ensemble du parc Ubuntu, disponible à la demande, pour un contrôle et une sécurité optimisés.

• Conformité et renforcement : réduction des risques opérationnels grâce à des outils d’automatisation certifiés pour les profils de renforcement et de conformité, incluant des composants certifiés FIPS 140 et, en option, les profils de renforcement CIS et DISA STIG.

Les VM confidentielles Ubuntu 24.04 LTS avec Ubuntu Pro permettent aux entreprises de conserver un contrôle total sur la sécurité de leurs environnements cloud, en exécutant des charges de travail dans un environnement matériel logiquement isolé. Cela protège le code et les données contre les vulnérabilités du logiciel système de l’hôte, y compris l’hyperviseur. Cette offre permet aux clients d’Azure d’adopter l’informatique confidentielle avec confiance pour leurs déploiements d’entreprise, tout en bénéficiant d’un support de maintenance de sécurité à long terme.