Canonical lance Charmed PostgreSQ

juillet 2024 par Marc Jacob

Canonical annonce la sortie de Charmed PostgreSQL, une solution pour les entreprises conçue pour sécuriser et automatiser le déploiement, la maintenance et les mises à jour des bases de données PostgreSQL sur les clouds privés et publics.

Charmed PostgreSQL de Canonical s’appuie sur le système de gestion de base de données (SGBD) pour couvrir tous les besoins de l’entreprise. Elle propose jusqu’à 10 ans de maintenance et de support de la sécurité, une automatisation avancée pour simplifier la gestion de votre flotte PostgreSQL, un service PostgreSQL géré par Canonical pour réduire la charge de travail de votre équipe et un modèle de tarification simple et prévisible.

Charmed PostgreSQL de Canonical permet de bénéficier d’un opérateur conçu par des experts pour exécuter PostgreSQL sur Azure, AWS et Google Cloud, que ce soit sur des machines virtuelles ou via leurs services Kubernetes. Il est également possible de faire tourner PostgreSQL dans un centre de données privé, au-dessus de MAAS et MicroCloud, OpenStack, Kubernetes ou VMWare.

Il est possible de faire des déploiements PostgreSQL avec réplication intégrée, fiabilité accrue grâce à une automatisation basée sur des machines d’état expertement conçues et une capacité d’auto-guérison. Les mises à jour sont automatiques pendant les fenêtres de maintenance, minimisant ainsi les interruptions. En cas de sinistre, les capacités intégrées de sauvegarde, restauration et réplication de cluster à cluster assurent la continuité des activités. Il est également prêt pour l’hybride et le multicloud grâce à une automatisation supportant le déploiement entre les clouds privés et publics. De plus, il est accompagné d’une solution complète d’observabilité et d’alerte basée sur Prometheus, Loki et Grafana.

Canonical s’adapte aux besoins et aux contraintes spécifiques. Il est possible d’opter pour l’autogestion des opérations PostgreSQL tout en s’appuyant sur le support, les conseils et les formations de Canonical pour renforcer l’équipe et la soutenir en cas de besoin. Il est également envisageable de confier à des experts la gestion des serveurs PostgreSQL pour plus de sérénité.