Canonical lance Charmed OpenSearch

octobre 2024 par Marc Jacob

Canonical annonce le lancement de Charmed OpenSearch, une solution et open-source permettant aux entreprises de collecter, indexer et analyser de grands volumes de données.

Conçue pour simplifier la gestion des données, Charmed OpenSearch offre des fonctionnalités avancées de recherche, de visualisation et d’analyse. Grâce à cette solution, les entreprises peuvent tirer pleinement parti de leurs données, tout en bénéficiant de la flexibilité et de la sécurité d’une architecture open-source. Charmed OpenSearch est compatible avec les infrastructures de cloud hybride et multi-cloud, permettant une intégration fluide aux environnements existants. La solution est optimisée pour une mise à l’échelle rapide, avec des fonctionnalités automatiques pour la gestion des déploiements.

OpenSearch® avec automatisation avancée est disponible sur n’importe quel cloud. Charmed OpenSearch s’appuie sur la version 2.17.0 d’OpenSearch en amont en intégrant l’automatisation pour rationaliser le déploiement, la gestion et l’orchestration des clusters de production. L’opérateur améliore l’efficacité, la cohérence et la sécurité. Ses fonctionnalités incluent la haute disponibilité, des fonctions de mise à l’échelle transparentes pour les déploiements de toutes tailles, le cryptage http et des données en transit, le support multi-cloud, des mises à niveau sûres sans temps d’arrêt, la gestion des rôles et des plugins et la visualisation des données grâce aux tableaux de bord Charmed OpenSearch. Avec l’opérateur Charmed OpenSearch, il est possible de déployer et d’exécuter OpenSearch sur des machines physiques et virtuelles (VM) et d’autres environnements cloud et cloud-like, y compris AWS, Azure, Google Cloud, OpenStack et VMware.

Intel et Canonical ont travaillé ensemble pour optimiser OpenSearch pour les machines Intel, en particulier Intel AVX, AMX et QAT. Intel AVX agit comme un puissant accélérateur matériel pour les opérations vectorielles. Charmed OpenSearch est adapté à des cas d’utilisation tels que Retrieval Augmented Generation (RAG), qui peut tirer parti des accélérateurs matériels liés à Intel.

Charmed OpenSearch fait partie du portefeuille de données et d’IA de Canonical. Les clients peuvent acheter un support d’entreprise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ou en semaine, par nœud, via le plan Ubuntu Pro + Support, qui couvre toutes les applications du portefeuille, y compris Charmed PostgreSQL, Charmed MongoDB, Charmed Kafka , Charmed Spark, Charmed Kubeflow and Charmed MLFlow.Cet abonnement par nœud et l’absence de frais de licence logicielle est fait pour les organisations qui cherchent à exécuter des solutions d’application telles qu’OpenSearch avec un meilleur contrôle de leur coût total de possession. Par exemple, les clients qui utilisent Charmed Kubeflow ou Charmed MLFlow peuvent utiliser Charmed OpenSearch pour des cas d’utilisation LLM tels que RAG sans coût supplémentaire.

Pour les organisations qui recherchent des correctifs de sécurité rapides contre les vulnérabilités et expositions communes (CVE), Charmed OpenSearch de Canonical offre une maintenance de sécurité. Son modèle d’abonnement comprend 10 ans de maintenance de sécurité et un support 24/7.