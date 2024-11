Canonical fournit une plateforme pour Microsoft Azure IoT Operations

novembre 2024 par Marc Jacob

Canonical s’est associé à Microsoft en tant que partenaire “early adopter” pour tester Microsoft Azure IoT Operations sur Ubuntu Core et Kubernetes, une collaboration notable puisque Microsoft a également dévoilé Azure IoT Operations, un plan de données unifié apportant des améliorations significatives en matière de capture de données des nœuds, de traitement de la télémétrie en périphérie et d’intégration dans le cloud. Azure IoT Operations constitue une composante clé de l’approche cloud adaptative d’Azure, intégrant des environnements hybrides, multicloud, edge et IoT pour offrir une automatisation sécurisée et évolutive. Cette approche cloud adaptative répond aux besoins changeants du marché IoT, en favorisant une intégration et une interopérabilité fluides tout en éliminant les silos au sein des entreprises. Les organisations utilisant les solutions de Canonical peuvent tirer parti des nouvelles capacités d’Azure dès leur déploiement pour enrichir leurs écosystèmes IoT.

Exploitez les fonctionnalités avancées d’Ubuntu Core et Kubernetes pour vos solutions IoT

Ubuntu est depuis longtemps une référence pour aider les industries à bâtir leur infrastructure IoT, qu’il s’agisse de plateformes pour appareils, de nœuds edge ou de services backend. Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient configurer eux-mêmes leur plan de données et leur télémétrie. Désormais, avec Azure IoT Operations, ces dispositifs peuvent communiquer de manière unifiée à travers une flotte entière et s’intégrer au cloud d’Azure presque immédiatement. En prenant en charge l’ensemble des composants des opérations IoT avec une base sécurisée et garantie, les clients bénéficient d’une simplicité de déploiement, d’une cohérence opérationnelle et d’une robustesse inégalées. Avec des cas d’usage dans les secteurs automobile, industriel, robotique, de la signalétique ou des villes intelligentes, les possibilités sont immenses.

La puissance du cloud à la périphérie

Azure IoT Operations repose sur des services de données modulaires, évolutifs et hautement disponibles, fonctionnant sur des clusters Kubernetes activés par Azure Arc. La plateforme capture et traite en temps quasi-réel des données provenant de divers dispositifs et systèmes, en utilisant des standards industriels tels que MQTT, OPC-UA et OpenTelemetry pour garantir une expérience homogène. Grâce à Azure Arc et à des intégrations natives avec Azure Event Hubs, Azure Event Grid et Microsoft Fabric, les capacités de modélisation et d’analyse des données sont considérablement renforcées, particulièrement pour des industries cherchant à mettre en œuvre des solutions de maintenance prédictive, d’automatisation industrielle et d’analytique en temps réel.

La sécurité d’Ubuntu Core, la puissance de Kubernetes sur Ubuntu

Azure IoT Operations s’appuie sur Kubernetes, et la plateforme de référence pour Kubernetes est Ubuntu. Bâtie sur la réputation d’excellence et de sécurité robuste de Canonical, cette solution garantit des mises à jour et des correctifs ponctuels pour un environnement sécurisé. Ubuntu offre également une stabilité à long terme grâce à son support étendu et à un cycle de vie prévisible, tout en étant une plateforme validée par Microsoft.

Ubuntu Core, conçu spécifiquement pour les appareils IoT et embarqués, propose un environnement minimaliste et immuable, compatible avec plusieurs architectures et types d’appareils. Avec des fonctionnalités de sécurité intégrées telles que le démarrage sécurisé, le chiffrement intégral des disques et les mises à jour transactionnelles OTA (over-the-air), Ubuntu Core est idéal pour des déploiements sécurisés, fiables et évolutifs.

Grâce au snap store global, les développeurs peuvent accélérer leur mise sur le marché en utilisant des exemples de snaps pour diffuser des télémétries MQTT et OPC-UA vers un cluster edge Azure IoT Operations. En suivant notre guide rapide, vous pouvez configurer une démonstration complète de la collecte de données, des nœuds périphériques jusqu’au cloud, en seulement quelques minutes.

Ubuntu et Ubuntu Core peuvent également être associés à l’offre de support à long terme Ubuntu Pro de Canonical, qui garantit jusqu’à 12 ans de maintenance et de mises à jour de sécurité, apportant une tranquillité d’esprit durable pour vos infrastructures et projets IoT.