Canonical et Spectro Cloud développent Cloud Native Execution Platform (CNEP)

janvier 2024 par Marc Jacob

Canonical et Spectro Cloud, annoncent développer une solution périphérique pour le secteur des télécoms "Cloud Native Execution Platform" (CNEP). Cette plateforme est construite avec les solutions d’infrastructure open source de Canonical et la plateforme de conteneurs CaaS Palette de Spectro Cloud. Elle offre un contrôle, une observabilité, une gouvernance et une orchestration multi-sites avec des mises à jour sans temps d’arrêt.

Cette pile technologique permet aux opérateurs télécoms de bénéficier de l’optimisation des coûts et des améliorations de l’agilité permises par les cloud périphériques de manière sécurisée et performante.

CNEP peut s’adapter de manière transparente à une infrastructure distribuée multisite. Elle est idéale pour les charges de travail cloud natives des opérateurs télécoms, les applications commerciales edge computing et la pile de réseaux mobiles, comme Open RAN CU/DU/RU et le plan utilisateur 5G distribué. La solution est sécurisée dès la conception grâce à Ubuntu Pro, et efficace grâce à la prise en charge du noyau en temps réel et d’autres fonctionnalités améliorées de la plateforme.

La pile logicielle se compose des solutions Canonical Metal-as-a-Service (MAAS) et MicroK8s qui, ensemble, offrent les performances et l’orchestration bare metal requises par le secteur des télécommunications tout en permettant la flexibilité et l’agilité des environnements cloud natives. Intégrée à Spectro Cloud Palette, la solution permet d’automatiser le déploiement de la pile cloud native de Canonical à l’échelle de plusieurs sites périphériques.

Cloud Native Execution Platform (CNEP)

Palette ne gère pas seulement l’automatisation et le provisionnement des systèmes à nu avec MAAS, mais aussi le déploiement et la gestion des clusters MicroK8s, le tout par le biais de l’API Cluster (CAPI). Elle offre aux opérateurs un contrôle sur leurs opérations Day 2, telles que les correctifs et les changements de configuration. La plateforme offre également une observabilité totale et des capacités de contrôle d’accès basées sur les rôles (RBAC).