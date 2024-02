Canonical et Firecell lancent des solutions de réseau mobile privé (PMN) 5G sur Ubuntu

février 2024 par Marc Jacob

Canonical et Firecell annoncent conjointement des solutions de réseau mobile privé (PMN) 5G fonctionnant avec le système d’exploitation Ubuntu.

En décembre 2023, Canonical a rejoint la communauté Open Air Interface (OAI) suite à une reconnaissance de l’Open RAN dans les télécommunications, en particulier dans les réseaux mobiles privés 5G. Canonical élargit ainsi son portefeuille de logiciels de télécommunications, en ajoutant un logiciel de réseau mobile à l’ensemble des outils et solutions open source.

Canonical a collaboré avec Firecell pour apporter à l’écosystème Open RAN des logiciels libres sécurisés. Firecell propose des solutions PMN basées sur le logiciel libre distribué par l’OAI pour la connectivité intérieure et extérieure.

Ubuntu est reconnu à l’échelle mondiale comme la norme de référence par excellence pour exécuter les logiciels de réseaux de télécommunication ainsi que des charges de travail liées aux applications en entreprise. Ubuntu répond aux besoins de l’industrie des télécommunications en offrant des performances et une sécurité de niveau production pour les logiciels et l’infrastructure de télécommunications.

La communauté Open Air Interface se consacre au développement et à la distribution de logiciels pour les réseaux d’accès radio ouverts et les réseaux centraux. Leurs travaux sont conformes aux spécifications des réseaux de télécommunications mobiles définies par le 3GPP (3ème génération de projet de partenariat), ainsi qu’aux interfaces logicielles définies par l’alliance O-RAN pour le RAN ouvert. Les solutions PMN de niveau de production proposées par Firecell et soutenues par Ubuntu sont un autre exemple des capacités des logiciels libres sur Ubuntu dans le secteur des télécommunications.