Canonical annonce la disponibilité de Charmed MongoDB

avril 2024 par Marc Jacob

Charmed MongoDB déploie et exécute MongoDB® sur des environnements physiques, des machines virtuelles et sur le cloud public ou privé comme AWS, Azure, OpenStack et VMWare.Les fonctions d’automatisation de la solution simplifient son déploiement, sa mise à l’échelle, sa conception et sa gestion. De plus, Charmed MongoDB offre des fonctionnalités telles que la haute disponibilité, le sharding, la journalisation des audits, la sauvegarde, la restauration, la gestion des utilisateurs et le TLS (Transport Layer Security).

Charmed MongoDB fait partie d’une série de solutions de données intégrées dans le portefeuille de solutions de données de Canonical. Dans le cadre du plan Ubuntu Pro + Support les clients bénéficient d’un support d’entreprise par nœud, qui couvre toutes les applications du portefeuille tels que Charmed Kafka et Charmed Spark. Le support propose aussi des solutions supplémentaires pour l’IA proposées par Canonical, notamment Charmed Kubeflow et Charmed ML Flow.

Cet abonnement pratique par nœud et l’absence de frais de licence logicielle rendent l’offre de Canonical attrayante pour les organisations qui cherchent à exploiter des solutions de base de données telles que MongoDB® avec un meilleur contrôle de leur coût total de possession. La budgétisation et la planification financière sont simples et prévisibles.