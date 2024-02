Canonical annonce la disponibilité d’Ubuntu real-time pour Amazon EKS Anywhere

février 2024 par Marc Jacob

Canonical, annonce renforcer son partenariat avec Amazon Web Services (AWS) pour mettre Real-time Ubuntu à la disposition des clients d’Amazon Elastic Kubernetes Service Anywhere (Amazon EKS Anywhere) en vue d’une utilisation dans les déploiements commerciaux de réseaux d’accès radio ouverts (RAN).

Real-time Ubuntu et Amazon EKS Anywhere offrent un système d’exploitation ultra-fiable à faible latence et une gestion simplifiée des clusters Kubernetes.

Amazon EKS Anywhere permet de créer et exploiter des clusters Kubernetes sur leur propre infrastructure. Il s’appuie sur les points forts d’Amazon EKS Distro et fournit un logiciel open source à jour et corrigé, rendant l’environnement Kubernetes sur site plus fiable qu’une offre Kubernetes autogérée. Ces caractéristiques font d’Amazon EKS Anywhere une option de déploiement idéale pour exécuter des fonctions Open RAN natives du cloud sur Kubernetes à la périphérie des télécoms.

Real-time Ubuntu propose une faible latence limitée dans le noyau Linux aux applications sensibles. En accordant une priorité élevée à ces applications lors de la gestion des ressources du système, Real-time Ubuntu garantit un traitement continu des applications sensibles à la latence en réduisant au minimum le temps de traitement. Le traitement en temps réel est une caractéristique essentielle pour les clouds des télécoms où s’exécutent les charges de travail de l’Open RAN et de l’informatique en périphérie.

En travaillant avec AWS, Canonical pourra offrir des capacités de traitement en temps réel aux clients d’Amazon EKS Anywhere. Les opérateurs qui déploient des composants logiciels Open RAN, tels que l’unité distribuée et l’unité centrale sur les plateformes Amazon EKS Anywhere peuvent alors améliorer les performances de leurs réseaux d’accès radio et bénéficier des avantages de l’Open RAN.

La technologie offre également la possibilité de fournir des capacités en temps réel aux charges de travail des applications sur les plateformes Amazon EKS Anywhere, telles que les applications industrielles 5G et les services basés sur la localisation, parmi beaucoup d’autres.