’Canalys Global Cybersecurity Leadership Matrix 2023’ Trend Micro est reconnu comme le champion de la cybersécurité

janvier 2024 par Marc Jacob

Après avoir reçu la plus haute distinction du classement mondial ‘Canalys Global Security Leadership Matrix 2023’, Trend Micro Incorporated se félicite du succès de sa stratégie Channel. Cette dernière qui, accompagne le plus vaste portefeuille clients du marché répartis dans 69 pays, se classe au premier rang des 30 fournisseurs de cybersécurité évalués par Canalys.

« Au cours de l’année écoulée, Trend a beaucoup investi sur le Channel : nouveau programme partenaires, croissance de plus de 40 % des partenaires CPPO AWS et une augmentation de 46 % des MSP utilisant Vision One. Pour matérialiser notre classement, nous ne nous contentons pas de mesurer l’opinion des partenaires et les délais de livraisons. Nous voulons constater une dynamique continue des fournisseurs améliorant la fluidité du business, stimulant les opportunités de croissance et renforçant la formation comme l’habilitation des partenaires. Sur ce segment, Trend continue d’exceller en tant que leader et d’innover dans le domaine de la sécurité à destination de son écosystème de distribution », commente Matthew Ball, Chief Analyst chez Canalys.

Pour figurer en tant que ‘Champion’ dans le classement ‘Canalys Global Cybersecurity Leadership Matrix’, les fournisseurs de solutions de sécurité doivent obtenir des scores de référence élevés et constants parmi plusieurs critères dont la part de marché, la performance de l’activité, la vision stratégique, le leadership et les capacités de changement.

Canalys a également salué le nouveau programme partenaires de Trend, qui se concentre sur la mise en place de modèles commerciaux dédiés visant à soutenir son écosystème dans l’accélération de sa croissance et de ses compétences. La génération de leads, un nouveau modèle d’apprentissage immersif, de multiples avantages cumulés que ce soit en termes de compétences, d’opportunités business, d’offres privées concurrentielles sur les marketplaces, etc. en sont les éléments clés. Trend soutient ses partenaires à développer notamment leurs compétences en matière de réponse aux incidents, de MSP et de MSSP.

Canalys mesure l’opinion des partenaires en s’appuyant sur son outil propriétaire, Vendor Benchmark Analyzer, qui rassemble leurs expériences des partenaires de distribution afin de fournir des scores qui permettent une comparaison croisée facile. Trend conserve l’une des meilleures évaluations de fournisseurs (84 %) et a largement dépassé la moyenne du marché dans les trois principales catégories évaluées par son écosystème : programmes et mise en œuvre, engagement commercial et expérience des partenaires. Les domaines dans lesquels Trend excelle sont la formation (86,3 %), l’assistance technique (85,6 %), la gestion des comptes (87,5 %) et l’engagement envers le Channel (87,5 %). Ces éléments ont contribué à ce que Trend dépasse les évaluations obtenues par ses principaux concurrents sur le marché, notamment Palo Alto Networks, Trellix et Check Point.