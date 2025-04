Camunda annonce de nouvelles fonctionnalités d’orchestration agentique

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Camunda annonce de nouvelles fonctionnalités d’orchestration agentique afin d’aider les entreprises à modéliser, déployer et gérer des agents d’IA de manière transparente dans leurs processus de bout en bout. De plus, Camunda s’apprête à offrir une multitude de fonctionnalités alimentées par l’IA pour une prise de décision et une génération des processus dynamiques et intelligentes.

Selon le rapport 2025 de Camunda sur l’état de l’orchestration et de l’automatisation des processus, 84 % des dirigeants et des responsables informatiques envisagent d’ajouter davantage de fonctionnalités d’IA au cours des trois prochaines années. Cependant, 85 % peinent à faire évoluer l’IA et à la rendre opérationnelle dans toutes les sphères de l’entreprise. Les fonctionnalités d’orchestration agentique des processus de Camunda permettent aux organisations d’opérationnaliser l’IA avec flexibilité et contrôle en alliant l’exécution de processus déterministe (logique définie au moment de la conception) et non déterministe (logique définie au moment de l’exécution, à l’aide de modèles d’IA et de données d’exécution). Cet équilibre assure la conformité et la standardisation nécessaires, tout en introduisant la personnalisation, l’adaptabilité et la résilience alimentées par l’IA partout où cela est utile.

Camunda permet de combiner l’orchestration déterministe (via BPMN) avec l’orchestration non déterministe (via des agents) afin demettre en œuvre le niveau d’IA souhaité de manière sécurisée.

La dernière version de Camunda comprend plusieurs autres fonctionnalités alimentées par l’IA et met à la disposition de tous certaines fonctionnalités d’automatisation des tâches précédemment annoncées.

● Sous-processus ad hoc : permet de sassurerde l’activation dynamique des tâches afin de ne pas avoir à prédéfinir la séquence de tâches. Grâce aux sous-processus ad hoc BPMN (Business Process Model and Notation), les agents d’IA peuvent gérer de manière autonome les tâches dans un périmètre défini, en les exécutant dans n’importe quel ordre, en répétant les étapes si nécessaire ou en les ignorant entièrement en fonction de conditions en temps réel. Avec la prise en charge intégrée de Camunda en matière de sous-processus ad hoc et de connecteurs d’IA, les entreprises peuvent expérimenter et intégrer l’IA dans leurs processus en toute confiance avec un risque réduit.

● Camunda Copilot : permet de générer rapidement des diagrammes BPMN à partir de n’importe quelle entrée de texte, qu’il s’agisse d’un simple langage naturel ou de code hérité, ou de générer de la documentation ou des suggestions à partir de diagrammes existants en quelques secondes. Grâce au chat, les utilisateurs techniques et métier peuvent poser des questions de suivi, tester des cas d’utilisation et procéder à des itérations au niveau des processus pour répondre aux exigences de l’entreprise et s’assurer que des étapes spécifiques ont lieu. Cela permet de gagner du temps, de réduire les efforts manuels et d’augmenter la qualité des modèles de processus.

● Camunda RPA (Robotic Process Automation) : permet d’intégrer et de relier de manière transparente les systèmes existants sans API, de créer des bots et de les orchestrer, passant ainsi de l’automatisation des tâches isolées à l’orchestration évolutive de processus de bout en bout pour rendre l’IA pleinement opérationnelle entre toutes les équipes, tous les systèmes et tous les appareils.

● Camunda IDP (Intelligent Document Processing) :Permet de transformer les documents en données exploitables grâce au traitement des documents alimenté par l’IA, offrant aux organisations la possibilité de choisir leur LLM tout en personnalisant et en étendant la solution en fonction de leurs besoins. Il est possible de convertir les documents non lisibles par les machines en données structurées, afin qu’ils deviennent accessibles et exploitables pour l’automatisation et la prise de décision basées sur l’IA.

● Intégration SAP de Camunda : Permet de moderniser son environnement ERP, de passer en toute confiance à S4/HANA et d’introduir systématiquement l’IA et l’automatisation grâce à une orchestration de bout en bout pour rendre l’IA véritablement opérationnelle entre toutes les équipes, tous les systèmes et tous les appareils, y compris l’ERP. L’intégration SAP de Camunda est la première d’une série d’intégrations de type « système d’enregistrement ». En tant que partenaire du programme SAP PartnerEdge Build, Camunda met également son intégration à la disposition des clients via SAP Store.