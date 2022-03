cPanel & WHM étendent leur collaboration avec Ubuntu pour apporter un support complet à Ubuntu LTS

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Canonical annonce que cPanel, la plateforme d’hébergement de pointe renforce sa collaboration avec Ubuntu pour fournir un support complet pour Ubuntu LTS 20.04 avec cPanel & WHM version 102.

La collaboration de cPannel avec Ubuntu donnera aux utilisateurs de cPanel & WHM plus d’options d’architecture de distribution Linux open source au sein de leur infrastructure actuelle tout en fournissant une suite de solutions commerciales plus robustes pour aider les clients à faire évoluer et à développer leurs opérations d’hébergement d’entreprise.

Ubuntu est actuellement pris en charge sur le niveau EDGE de cPanel, destiné aux environnements de test ou de non-production. Après avoir reçu d’excellents commentaires de la part des utilisateurs EDGE, et en prévision de la prise en charge complète d’Ubuntu lors de la sortie de cPanel & WHM v102 au premier trimestre, nous avons le plaisir d’annoncer que cPanel offrira 5 ans de support gratuit jusqu’en avril 2025.

À l’hiver 2020, CentOS 8 a annoncé qu’il atteindrait sa fin de vie en décembre 2021. Cette nouvelle était quelque peu inattendue dans le monde de l’open source et de l’hébergement web. En réponse, cPanel s’est efforcé de fournir des solutions qui profiteront à nos partenaires et à nos clients et d’élargir les options alors que nous avançons ensemble.