C12 établit le record de stabilité des qubits en carbone

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Pour la première fois, des chercheurs ont démontré la possibilité de fabriquer des qubits de très haute qualité à partir de nanotubes de carbone, atteignant un temps de cohérence record de 1,3 microseconde.

Ce résultat est 100 fois supérieur à tout ce qui avait été obtenu auparavant avec le carbone, et 10 fois meilleur que les qubits en silicium dans des conditions équivalentes.

Cette prouesse a été réalisée grâce à une architecture innovante où un nanotube de carbone suspendu, hébergeant un électron unique, est couplé à une cavité micro-ondes. Cette configuration réduit drastiquement le bruit et permet aux états quantiques de survivre bien plus longtemps qu’avec les technologies classiques.

Pourquoi est-ce une nouvelle incroyable pour l’industrie du quantique ?

• Elle démontre que le carbone, matériau ultra-pur et peu sensible aux perturbations électriques et magnétiques, pourrait devenir le socle des futurs ordinateurs quantiques.

• L’architecture développée par C12 facilite la mise à l’échelle des processeurs quantiques, en simplifiant la connectique et en ouvrant la voie à des machines plus puissantes et plus fiables.

• Cette avancée a été obtenue à une température relativement élevée (300 millikelvins), ce qui permet d’envisager des puces plus denses et des systèmes de refroidissement moins complexes — deux leviers essentiels pour l’industrialisation du quantique.

Cette publication marque un tournant : elle prouve que la France et l’Europe peuvent non seulement rivaliser avec les plateformes dominantes, mais aussi ouvrir une voie unique vers des machines quantiques évolutives et robustes.