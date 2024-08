Broadcom Inc. dévoile VMware Cloud Foundation (VCF) 9

août 2024 par Marc Jacob

À l’occasion de l’événement VMware Explore 2024 Las Vegas, Broadcom Inc. a dévoilé VMware Cloud Foundation (VCF) 9. Cette nouvelle version représente l’avenir de VCF, et permettra d’accélérer la transition des clients de leurs architectures informatiques cloisonnées à une plateforme de Cloud privé unifiée et intégrée réduisant les coûts et les risques. VMware Cloud Foundation 9 simplifiera considérablement le déploiement, l’utilisation et l’exploitation d’un Cloud privé à la fois rentable et sécurisé.

VCF 9 est la première plateforme de Cloud privé du secteur à combiner l’agilité et la portée du Cloud public avec la sécurité, la résilience, les performances et le faible coût total de possession global du Cloud privé. L’éditeur soutient ainsi les initiatives d’innovation numérique de ses clients en accélérant la modernisation de leurs infrastructures, en leur offrant une expérience du Cloud unifiée, et en renforçant leur cyberrésilience et la sécurité de leurs plateformes, tout cela avec un coût total de possession plus faible.

Selon la récente étude IDC Business Value, les organisations utiliseraient VCF pour mettre en place des infrastructures de Cloud privé et hybride sécurisées, agiles, élastiques et rentables. En plus de permettre aux organisations d’optimiser les coûts de leurs infrastructures et le temps investi par leur personnel, VMware Cloud Foundation a un effet positif sur leurs résultats grâce à des processus de développement d’applications plus efficaces, et offre aux équipes de sécurité la possibilité de passer plus de temps à renforcer leurs systèmes de défense. Les entretiens et analyses menés dans le cadre de l’étude montrent qu’après l’adoption de VCF, les clients :

Diminuent de 34 % les coûts de leur infrastructure, tandis que l’efficacité des équipes dédiées et de celles chargées de la sécurité augmente de plus de 50 %, ce qui se traduit par des coûts d’exploitation globaux réduits de 42 %1

Accélèrent de 61 % le déploiement de nouvelles VM, de 50 % l’augmentation de la capacité de leurs réseaux, et de 32 % le développement de leurs capacités de stockage, et enregistrent ainsi un ROI global de 564 % sur 3 ans, tout en rentabilisant leur investissement au bout de 10 mois.

Déployer et exploiter plus aisément et rapidement des infrastructures modernes

Pour soutenir la modernisation de ses clients, VMware Cloud Foundation 9 offrira des capacités permettant à leur infrastructure de fonctionner comme un système unifié et automatisé. Les organisations pourront ainsi s’adapter aux exigences des applications modernes, et introduire les fonctionnalités VMware avancées déjà offertes par Broadcom dans leur plateforme de Cloud privé.

Opérations et automatisation unifiées : VMware Cloud Foundation 9 proposera un portail Cloud en libre-service pour le provisionnement des services, et réduira le nombre total de consoles de gestion de plus d’une dizaine à une seule pour chaque besoin (opérations et automatisation). De nouveaux workflows intégrés simplifieront la transition entre tâches d’exploitation et d’automatisation, tandis que des capacités améliorées de collecte d’information et d’analytique permettront d’assurer une gestion encore plus proactive.

Un champ d’action élargi pour VCF Import : VCF Import aide les organisations à mener une transition rapide vers une infrastructure moderne et intégrée, en limitant la complexité et les temps d’arrêt associés aux migrations manuelles des environnements existants à la plateforme de Cloud privé VCF. Avec VMware Cloud Foundation 9, Broadcom offrira à ses clients la possibilité d’importer des configurations VMware NSX, VMware vDefend, VMware Avi Load Balancer et autres topologies plus complexes au sein d’environnements VCF, et de tirer parti et d’intégrer d’anciennes versions d’infrastructures existantes. En outre, les tâches de gestion et de déploiement seront simplifiées à l’aide d’une nouvelle interface utilisateur intuitive.

Hiérarchisation avancée de la mémoire grâce à la technologie NVMe : cette nouvelle capacité de hiérarchisation de la mémoire optimisera considérablement le fonctionnement des applications gourmandes en données (qu’il s’agisse d’IA, de bases de données ou d’analytique en temps réel). Avec les charges de travail d’intelligence artificielle, et en particulier ceux impliquant de vastes jeux de données et les modèles complexes, les données doivent être récupérées et traitées rapidement. La hiérarchisation de la mémoire grâce à la technologie NVMe réduit la latence et accélère le traitement des données, ce qui s’avère crucial pour les tâches d’entraînement et d’inférence. En outre, la rentabilité de ce tiering permettra de gérer les besoins élevés de stockage des applications d’intelligence artificielle, et de développer des solutions évolutives garantissant des performances stables sans frais excessifs.

VMware Cloud Foundation 9 exposera des services d’infrastructure permettant aux développeurs et aux responsables des applications de déployer n’importe quelle application (VM ou conteneurisée) sans accroc et en toute simplicité. Les organisations bénéficieront des capacités suivantes :

Des fonctions intégrées de mutualisation : VMware Cloud Foundation 9 intégrera les capacités de mutualisation précédemment fournies séparément par VMware Cloud Director à la plateforme VCF. Les équipes informatiques pourront ainsi soutenir une variété de départements, groupes ou équipes de développement sur la même infrastructure partagée, tout en permettant aux responsables des applications et équipes de développement de segmenter leur infrastructure en fonction de leurs besoins spécifiques en matière d’accès, de gestion des workloads, de sécurité et de confidentialité.

Le déploiement de Clouds privés virtuels (VPC) natifs VMware Cloud Foundation 9 offrira des VPC de nouvelle génération par le biais d’une expérience de type « réseau en tant que service » native. Les clients de VCF pourront ainsi augmenter la productivité de leurs développeurs, réduire la charge de travail pesant sur leurs équipes informatiques, et accélérer le provisionnement des workloads et applications. Les capacités des VPC natifs simplifieront la mise en réseau en permettant aux utilisateurs d’accéder en libre-service à une connectivité isolée sans subir la complexité inhérente aux VLAN, et de profiter d’une intégration transparente avec les réseaux existants. Les VPC natifs peuvent être renforcés à l’aide de services avancés tels que VMware vDefend. Les groupes de sécurité et VMware Avi Load Balancer pourront ainsi sous-tendre le déploiement en un clic de capacités d’équilibrage de charge en tant que service avec tout déploiement d’un VPC.

Adoption accélérée de VMware Private AI Foundation with NVIDIA : destinée aux entreprises cherchant à exploiter la puissance de l’IA tout en conservant les avantages d’un Cloud privé, VMware Private AI Foundation with NVIDIA offre une solution complète pour le déploiement, la gestion et la mise à l’échelle d’applications dopées à l’intelligence artificielle de manière sécurisée et efficace sur des Clouds privés basés sur VCF. Avec VMware Cloud Foundation 9, Broadcom intégrera de nouvelles capacités à VMware Private AI Foundation with NVIDIA permettant de simplifier les déploiements de l’IA générative (visibilité sur les profils de vGPU, réservations de GPU, service d’indexation et de récupération de données, ainsi qu’un service de création d’agent d’intelligence artificielle).

Continuité des opérations, cyberrésilience et conformité

VMware Cloud Foundation 9 permettra d’assurer l’exploitation, la gestion centralisée de la sécurité et la conformité de parcs entiers, afin de garantir la continuité des opérations et de maîtriser les risques de manière plus proactive. Les nouveautés de VMware Cloud Foundation et services avancés comprennent :

Gestion unifiée de la sécurité de VCF : grâce aux capacités SecOps natives de VCF, les clients pourront renforcer leur posture de sécurité globale, tout en garantissant leur efficacité opérationnelle en gérant l’intégralité de leurs déploiements de VCF. En outre, le hub d’informations centralisé réunira instantanément des données de sécurité précises en un même point, tandis que les équipes bénéficieront d’une nouvelle visibilité complète sur différents aspects de leur sécurité. La détection des dérives de configuration permettra d’effectuer des corrélations et d’alerter proactivement les équipes informatiques des incohérences au niveau des configurations des systèmes à travers toute une flotte de VCF.

Protection des données de vSAN à vSAN avec Deep Snapshots : la réplication des instantanés vSAN distants renforcera la résilience des données avec un riche historique des instantanés immuables, réduira les temps d’arrêt grâce à une orchestration de la récupération d’urgence de classe professionnelle, et simplifiera l’expérience de gestion avec une appliance unifiée. Cette technologie prendra également en charge le stockage vSAN désagrégé pour offrir une évolutivité accrue et un stockage plus efficient. Les clients pourront tirer parti de snapshots vSAN riches et immuables pour se rétablir à la suite d’attaques de ransomwares grâce à un Environnement de récupération isolée sur site. Ces capacités viennent s’ajouter à l’offre Cloud de récupération à l’issue d’attaques de ransomwares, afin d’offrir davantage de choix et de flexibilité aux clients souhaitant conserver leur souveraineté sur les données et tirer parti de l’intégralité de la pile de technologies VCF pour protéger leurs workloads n’importe où.

Renforcer la prévention contre les cybermenaces : vDefend offrira de nouvelles capacités, à l’image de l’analyse de l’impact des règles de pare-feux distribués, afin de simplifier la gestion des politiques de microsegmentation ; d’une technologie distribuée de détection et de prévention d’intrusion (IDPS) qui prendra en charge des environnements VCF étendus, denses et multi-instances ; de l’évaluation rapide des menaces, permettant de renforcer les postures de sécurité en établissant le profil de risque des environnements VCF ; et de la prévention des logiciels malveillants en interne pour les organismes réglementés nécessitant le déploiement de VCF au sein d’infrastructures isolées physiquement. Enfin, Project Cypress offrira une assistance intelligente dopée à l’IA générative pour aider les équipes de sécurité informatique à trier proactivement les campagnes de menaces sophistiquées, et recommander des options de remédiation.

Le nouveau VMware Cloud Foundation Advanced Services

Broadcom dévoile VMware Cloud Foundation (VCF) Advanced Services, un vaste catalogue de solutions prêtes au déploiement, et permettant aux clients d’accélérer leurs processus d’innovation au sein de leurs environnements de Cloud privé. Cette bibliothèque de solutions est similaire à ce que les entreprises attendent désormais du Cloud public, et leur permet d’accéder aux outils et technologies nécessaires pour faire rapidement face à une variété de scénarios et saisir diverses opportunités. Qu’ils utilisent VCF Advanced Services seuls ou avec l’aide d’un Partenaire VMware certifié, chaque solution est entièrement vérifiée par Broadcom, et fournit des instructions en matière d’architecture pour accélérer les déploiements et créer plus vite de la valeur.

Broadcom investit dans un programme de modernisation du Cloud pour accompagner ses clients

Conscients que divers itinéraires peuvent mener au Cloud privé, Broadcom investit massivement pour guider et soutenir ses clients.

Le Modèle de maturité du Cloud privé : conçu pour aider les clients à évaluer leurs capacités (opérations processus et technologies) de Cloud privé et hybride, le Modèle de maturité du Cloud privé inclut un Framework de Cloud privé, une évaluation issue du Score obtenu à l’indice de maturité du Cloud privé, ainsi que des instructions de Broadcom permettant aux clients de choisir au mieux vers leur Cloud privé idéal.

Programme de mise en route : Jumpstart Workshops aide les clients à comparer leurs objectifs en matière de Cloud privé par rapport à leur niveau actuel, à évaluer leur architecture actuelle par rapport à leurs objectifs vis-à-vis du Cloud privé, et à établir un plan d’action sur mesure pour atteindre leurs objectifs en matière de Cloud privé. Tirant parti des résultats de l’évaluation du Modèle de maturité du Cloud privé, les ateliers VCF Jumpstart permettent aux clients de travailler avec Broadcom pour tirer plus rapidement parti de leurs investissements technologiques, en identifiant les opportunités d’amélioration, et en offrant des recommandations pratiques.

La nouvelle certification VMware Cloud Foundation : le nouvel examen de certification VMware Cloud Foundation de Broadcom permet aux équipes informatiques de développer des compétences recherchées et correspondant aux tendances technologiques actuelles, d’effectuer leur transition vers le Cloud privé, de réduire les coûts liés au Cloud, d’optimiser l’utilisation des ressources, et de tirer pleinement parti de leur investissement dans VMware Cloud Foundation.

Des ressources d’apprentissage gratuites en ligne gratuites et des formations dispensées par des instructeurs : les clients de VCF bénéficient désormais d’un accès illimité et gratuit à la bibliothèque complète de formation en ligne de VMware Cloud Foundation, ainsi qu’à des formations dispensées par des instructeurs, afin de développer leurs compétences ou de soutenir la reconversion de leurs équipes grâce à la formation continue. En investissant dans la montée en compétences, les équipes peuvent découvrir VMware Cloud Foundation en profondeur, et gagner ainsi en efficacité et en productivité, tout en enregistrant plus rapidement un retour sur investissement. Enfin, leur maîtrise de VCF permet aux équipes informatiques de faire office de défenseurs expérimentés du Cloud, et de favoriser l’adoption proactive du Cloud au sein des différentes équipes de leur organisation.

1- Livre blanc rédigé par IDC pour le compte de VMWare by Broadcom, The Business Value of VMware Cloud Foundation, doc #US52312224, août 2024