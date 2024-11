Broadcom dévoile VeloRAIN

novembre 2024 par Marc Jacob

Afin de permettre aux entreprises de connecter et de gérer des charges de travail alimentées ou non par l’IA, Broadcom Inc. annonce des innovations majeures dans son portefeuille de produits VeloCloud, ainsi qu’un nouveau programme de partenariat.

Ces nouveautés comprennent :

Le lancement de l’architecture VeloRAIN (Robust AI Networking), qui s’appuie sur l’AI/le machine learning pour améliorer les performances et renforcer la sécurité des charges de travail d’IA distribuées ;

L’introduction des nouvelles appliances VeloCloud Edge 4100 et 5100d, alimentées par l’IA, capables d’offrir jusqu’à 100 Gbps, et de répondre aux besoins des grandes entreprises et aux cas d’usage les plus complexes ;

L’introduction de Titan, le programme de partenariat Broadcom Advantage visant à aider les fournisseurs de services managés (MSP) VeloCloud à développer leurs activités, à l’heure où l’IA gagne du terrain parmi les entreprises ;

La publication du rapport « State of the Edge », une nouvelle enquête fournissant des données récentes sur les facteurs qui incitent les entreprises à adopter des solutions périphériques et qui examine les impacts de ces choix sur leur infrastructure réseau.

L’adoption de l’IA générative devrait aider les entreprises de différents secteurs à gagner en productivité, tout en réduisant les coûts dus à l’automatisation de leurs processus manuels. Dans l’industrie manufacturière, 93 % des personnes interrogées pensent que l’IA favorisera la croissance et l’innovation.(1) Dans le secteur du retail, 80 % des dirigeants prévoient d’avoir recours à l’automatisation optimisée par l’IA d’ici 2025.(2) Et dans le secteur des télécommunications, l’IA générative devrait également être source de croissance.(3)

Broadcom continue de faire évoluer son portefeuille VeloCloud pour aider les entreprises à faire face à la prolifération des charges de travail d’IA, aussi bien au sein des nouvelles applications d’IA qu’au sein des applications d’entreprise existantes. Les charge de travail d’IA sont utilisées au sein des systèmes d’informations d’entreprise (IT) et industriels (OT). Contrairement aux charges de travail informatiques traditionnelles, les charges de travail d’IA de l’entreprise distribuée sont également autonomes, orchestrées plutôt qu’administrés, consommant les données là où elles sont générées et sollicités par les différentes unités d’exploitation.

VeloRAIN, une nouvelle architecture pour accélérer et optimiser les charges d’IA

Broadcom annonce un progrès important dans le domaine des réseaux optimisés par l’IA grâce au portefeuille de produits VeloCloud. Les innovations de VeloRAIN aideront les entreprises à mieux créer et gérer des réseaux pilotés par l’IA, avec une hiérarchisation plus intelligente des applications et du trafic. Ces capacités incluront :

La détection des applications d’IA grâce à l’IA et au machine learning (ML) : VeloRAIN introduira de nouvelles capacités intelligentes permettant d’identifier le trafic applicatif chiffré auparavant inanalysable pour les solutions d’optimisation des réseaux. Ces nouveautés simplifieront le processus d’identification et de hiérarchisation des nouvelles applications d’IA en périphérie de réseau, et permettront d’améliorer la qualité de service (QoS) ainsi que l’utilisation des applications de nouvelle génération.

Amélioration de l’efficacité du réseau et de l’optimisation du trafic : VeloRAIN introduira également des capacités de collecte de renseignement sur le processus d’estimation de canal pour les liaisons sans fil (5G et satellite inclus). Que la liaison sans fil soit utilisée comme liaison principale ou en conjonction avec une liaison filaire principale, ces innovations permettent d’offrir une qualité de service similaire à celle de la fibre optique face à des conditions en constante évolution au niveau des réseaux. De plus, les entreprises bénéficieront de délais de configuration des réseaux réduits pour leurs succursales ou sites distants.

Un framework dynamique pour la hiérarchisation des applications, optimisé par l’IA : les nouvelles applications se verront automatiquement attribuer des priorités stratégiques. Cette approche rationalisera la gestion du réseau et garantira que les applications critiques reçoivent l’attention nécessaire sans intervention manuelle. Les entreprises bénéficieront du DABS (Dynamic Application-Based Slicing), qui garantit la qualité de l’expérience de chaque application à travers une multitude de réseaux sous-jacents hétérogènes, que ces derniers prennent en charge le découpage de la couche réseau ou non. Grâce à la gestion des profils utilisateurs, cette approche permettra de hiérarchiser le trafic en fonction de l’identité et des attributs d’un utilisateur. Les utilisateurs clés recevront ainsi la qualité d’expérience (QoE) nécessaire, améliorant ainsi leurs performances globales et l’expérience utilisateur. En outre, le framework pourra utiliser l’identité de l’utilisateur pour accroître la hiérarchisation du trafic.

Ces dernières innovations en matière de gestion pilotée par l’IA offriront des capacités de visibilité, de hiérarchisation et d’automatisation sans précédent pour les réseaux des entreprises. Les entreprises pourront ainsi fonctionner plus efficacement et proposer de meilleures expériences utilisateur.

Les nouvelles appliances VeloCloud Edge optimisent les performances et la résilience, et soutiennent le déploiement des charges de travail à grande échelle :

Broadcom dévoile les nouvelles appliances VeloCloud Edge 4100 et 5100. Conçues pour les grandes organisations, les hubs régionaux et les data centers, les appliances VeloCloud Edge 4100 et 5100 offriront un ensemble complet de capacités SD-WAN, de sécurité et de gestion de réseau par l’IA. L’objectif ? Aider les entreprises à prendre en charge leurs environnements les plus exigeants :

L’appliance VeloCloud Edge 4100 offrira un débit allant jusqu’à 30 Gbit/s, mais pourra connecter jusqu’à 12 000 tunnels – une hausse de jusqu’à 300 % en termes de performances et d’évolutivité par rapport à ses prédécesseurs (3400 et 3800/3810). (4)

L’appliance VeloCloud Edge 5100 offrira un débit maximal de 100 Gbit/s, et pourra connecter jusqu’à 20 000 tunnels – des performances inédites pour les déploiements ultra-performants et évolutifs

Les appliances VeloCloud Edge 4100 et 5100 simplifieront l’architecture réseau - moins d’appareils devront être déployés pour faire évoluer les services réseau et de sécurité - afin de répondre aux besoins croissants de l’entreprise. Ces plateformes prendront en charge la technologie de clustering pour offrir des débits de plus de 100 Gbit/s avec une latence ultra-faible, selon les besoins. En outre, les appliances offriront aux entreprises une résilience robuste et des capacités de basculement rapide grâce à la technologie éprouvée de VeloCloud qui leur permettront de mieux prendre en charge leurs charges de travail en périphérie de réseau à grande échelle. Pour en savoir plus, consultez l’article « Revolutionize Your Network : Unleash the Power of VeloCloud SD-WAN Edge 4100/5100 for Large Campuses and Data Centers ».

Broadcom lance un nouveau programme pour les MSP

Broadcom annonce le lancement de Titan, le nouveau programme Broadcom Advantage destiné aux partenaires VeloCloud, qui remplacera l’ancien programme de partenaires (VMware VeloCloud Partner Program). Conçu pour les MSP, Titan introduit trois niveaux (Pinnacle, Premier et Registered), visant à aider les partenaires à développer leurs activités grâce à ces éléments clés :

Des récompenses basées sur leurs performances, y compris le développement de solutions conjointes et une croissance stable et prévisible.

L’accès exclusif à des technologies innovantes et à des stratégies de commercialisation.

Un nouveau modèle de licences alliant portabilité, gestion simplifiée et stabilité des tarifs.

Un programme de création de services axé sur les principaux leviers de valeur, l’alignement sur les besoins de secteurs spécifiques, et l’obtention de meilleures marges.

Une nouvelle offre en marque blanche permettant à ses partenaires de premier plan d’élargir leur base VeloCloud en s’appuyant sur des partenaires de distribution locaux et spécialisés.

Les partenaires fourniront le portefeuille VeloCloud SD-WAN en tant que services managés innovants à un large éventail d’entreprises dans le monde entier. Pour ce faire, ils établiront ou élargiront le champ de leurs activités de gestion de réseaux en tirant parti du portefeuille éprouvé de VeloCloud. Les entreprises bénéficieront de l’expertise, de la valeur et de la résilience de leurs partenaires pour mieux gérer leurs charges de travail, applications et appareils hautement distribués et sensibles à la latence à la périphérie. De plus, les entreprises bénéficieront des nouveautés introduites par VeloRAIN au sein du portefeuille de produits VeloCloud, en fournissant les capacités de connectivité, de déploiement, d’exécution et de gestion de cycle de vie requises pour prendre en charge les charges de travail des organisations à la périphérie du réseau.

Le rapport « State of the Edge » témoigne de l’essor des charges de travail d’IA en périphérie de réseau

Selon une nouvelle étude de Broadcom, les problèmes de connectivité réseau à travers différents sites sont le facteur déterminant l’adoption de solutions edge et de charges de travail d’IA au sein de l’edge distribuée pour 57 % des sondés. En outre, lorsque les entreprises mettent en œuvre de telles solutions edge, elles s’attendent à bénéficier de temps de réponse plus rapides pour leurs applications sensibles à la latence (68 %) et à profiter d’une meilleure bande passante (65 %). Avec une meilleure bande passante et des connexions plus fiables à la périphérie, les entreprises peuvent traiter leurs données plus efficacement, ce qui leur permet de prendre des décisions de manière plus rapide et intelligente. Le rapport « State of the Edge » est basé sur les données de télémétrie de VeloCloud Edge et sur une enquête réalisée auprès de 192 répondants en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Broadcom a mené l’enquête entre septembre et octobre 2024.

« Windstream est un partenaire de VMware (désormais Broadcom) depuis 2016. Nous fournissons à nos clients des technologies SD-WAN adaptables et performantes qui évoluent avec leurs besoins. À nos yeux, le nouveau programme Broadcom Advantage possède une formidable proposition de valeur, en particulier grâce aux exclusivités offertes aux partenaires, à son modèle de mise en commun des licences et au soutien complet offert dans le cadre de la création de services. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat et d’accompagner d’autres entreprises ensemble à l’avenir. » – Art Nichols, CTO, Windstream Enterprise

« Pendant la majeure partie de cette décennie, la plupart des entreprises se sont concentrées sur l’edge. Cependant l’adoption récente de l’IA et de charges de travail d’IA a accéléré cette tendance, transformant l’intérêt des parties prenantes en preuves de concept, et augmentant les déploiements à la périphérie. L’un des défis à relever pour une adoption accrue des charges d’IA est la question de la complexité et des performances. Les entreprises doivent en effet s’assurer de déployer les technologies adéquates aux bons endroits. Les nouvelles appliances edge annoncées par Broadcom sont parfaitement adaptées, car les grandes entreprises peuvent déployer ce dont elles ont besoin aujourd’hui, puis l’étendre au gré de l’évolution de la demande. Le nouveau programme de partenariat simplifie encore plus les déploiements, car il permet aux partenaires de personnaliser leurs offres pour différents types de clients. » – Zeus Kerravala, founder and Principal Analyst, ZK Research.