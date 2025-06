Broadcom dévoile le cloud privé avec VMware Cloud Foundation 9.0

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Broadcom Inc. annonce la disponibilité générale de VMware Cloud Foundation (VCF) 9.0, sa plateforme de cloud privé de nouvelle génération. Avec VCF 9.0, les entreprises bénéficient d’un modèle d’exploitation unifié pour leur cloud privé, couvrant les data centers, les infrastructures en périphérie (edge) et les environnements managés proposés par les fournisseurs de services et fournisseurs de cloud public..

Cette version fournit une plateforme unique capable de prendre en charge tous les types d’applications — traditionnelles, modernes ou basées sur l’IA — tout en garantissant des opérations, une gouvernance et des contrôles homogènes sur l’ensemble de l’environnement cloud privé.

Elle permet notamment :

• Accélérer l’innovation grâce à des services en libre-service prêts à l’emploi et une expérience homogène, permettant aux équipes de développement de se concentrer sur les applications plutôt que sur la gestion de l’infrastructure ;

• Maîtriser les coûts en offrant une visibilité fine sur l’utilisation des ressources, pour mieux planifier, anticiper et optimiser les dépenses liées au cloud ;

• Renforcer la souveraineté et la sécurité en assurant un contrôle total des données, avec à la clé une meilleure conformité réglementaire, une résilience cyber à grande échelle, et une gestion centralisée facilitant l’application rapide des correctifs, la mise à jour des contrôles de sécurité et le respect continu des politiques internes.

« Avec cette nouvelle génération de notre plateforme cloud, VMware Cloud Foundation 9.0, nous redéfinissons une fois encore les standards du cloud privé moderne en simplifiant considérablement le déploiement, l’exploitation et l’expérience des développeurs », déclare Krish Prasad, Vice-Président Senior et Directeur Général de la division VCF chez Broadcom. « La majorité des entreprises se tournent désormais vers le cloud privé pour exécuter à la fois des applications critiques traditionnelles et des workloads modernes basés sur l’IA ou les conteneurs. VCF 9.0 est la plateforme idéale pour ces usages, permettant à nos clients de gagner en innovation, en efficacité, en résilience et en sécurité. Nous sommes très heureux de constater une adoption plus rapide encore que nos prévisions les plus ambitieuses. »

Les évolutions majeures de VMware Cloud Foundation 9.0

VMware Cloud Foundation 9.0 introduit une toute nouvelle architecture pensée pour décupler les capacités des équipes IT tout en réduisant leurs coûts. La plateforme offre une expérience unifiée et rationalisée pour concevoir, exploiter et sécuriser un cloud privé moderne – sur site, auprès des fournisseurs de cloud public ou de services cloud VMware, ou en edge computing. L’objectif : lever les frictions entre équipes infrastructure et applicatives.

Une interface unique pour piloter le cloud privé

VCF 9.0 centralise les opérations dans une interface unifiée, donnant aux administrateurs cloud une visibilité complète de leur environnement. L’application Quick Start simplifie et accélère la mise en service. La gestion intégrée des coûts et des politiques permet une conformité immédiate et une efficacité opérationnelle renforcée. Grâce à une gestion centralisée des identités, des accès et des certificats, la cohérence est assurée sur l’ensemble des environnements. La gestion des mises à jour à l’échelle des clusters gagne en fluidité et peut améliorer la productivité quotidienne jusqu’à 10 fois. La supervision des journaux est elle aussi accélérée, avec des insights disponibles deux fois plus vite. Enfin, des outils d’analytique avancés permettent de mieux comprendre le comportement des workloads pour optimiser à la fois sécurité et performance.

Avec VCF 9.0, Broadcom offre une expérience de consommation du cloud sans friction, à travers une interface unifiée pensée pour les équipes plateforme et développement. Les équipes IT peuvent organiser, provisionner et gérer les ressources avec un haut niveau de granularité, tout en assurant un accès sécurisé grâce à une gestion simplifiée des identités (administrateurs comme utilisateurs). Des politiques de gouvernance intégrées garantissent la conformité, et des modèles préconfigurés réduisent les tâches manuelles, assurant un déploiement rapide, reproductible et conforme. Les développeurs bénéficient ainsi de services IaaS automatisés, élastiques et en libre-service — pour une expérience proche du cloud public.

Une plateforme unifiée pour VMs, conteneurs et applications IA

VCF 9.0 franchit une étape clé en unifiant la gestion des applications traditionnelles, cloud-native et basées sur l’IA. Grâce à l’intégration native de vSphere with Kubernetes (VKS), les machines virtuelles et les conteneurs sont gérés de manière homogène. Cette approche permet aux entreprises de déployer workloads virtualisés et Kubernetes sur une seule plateforme, sans empilements DevOps complexes ni intégrations fastidieuses. Les développeurs peuvent commencer à coder immédiatement, tandis que les équipes IT conservent le contrôle sur la sécurité et la cohérence opérationnelle.

Une transparence totale sur les coûts du cloud

VCF 9.0 se distingue par sa capacité à offrir une visibilité inégalée sur les coûts, bien au-delà des seules ressources d’infrastructure. Les analyses intégrées tiennent compte des licences logicielles, des coûts d’exploitation et des dépenses datacenter pour une vision complète du TCO (coût total de possession). Grâce à des outils prédictifs, les entreprises peuvent modéliser et anticiper leurs besoins, évitant ainsi les mauvaises surprises budgétaires. L’optimisation dynamique des ressources libère automatiquement la capacité inutilisée, améliorant l’efficacité globale et limitant la dispersion de l’infrastructure. Enfin, les fonctions de showback et chargeback, fondées sur l’allocation réelle des ressources, assurent une traçabilité claire du retour sur investissement.

Souveraineté et sécurité renforcées

VCF 9.0 est conçu pour offrir un contrôle strict des données, une conformité réglementaire intégrée et une résilience accrue — des atouts clés dans un contexte marqué par des exigences légales complexes et des incertitudes géopolitiques. Son nouveau tableau de bord SecOps donne une vue d’ensemble immédiate sur la posture de sécurité de la plateforme et les contrôles en place, tout en intégrant des politiques de conformité directement applicables. Des garde-fous réglementaires facilitent une gouvernance cohérente à grande échelle. VCF 9.0 prend également en charge les technologies de confidential computing les plus avancées (AMD, Intel), permettant l’exécution de workloads sensibles dans des enclaves sécurisées, avec mémoire chiffrée et attestations, sur des infrastructures hétérogènes — sans compromis sur les politiques de sécurité ni sur les processus opérationnels.

VCF 9.0 est construit sur des technologies de calcul, de réseau et de stockage parmi les meilleures du secteur, et Broadcom continue d’innover autour de ces capacités essentielles pour offrir une valeur significative aux clients. Le Memory Tiering avancé pour NVMe peut permettre une réduction de 38 % du TCO mémoire et serveur¹. VMware vSAN ESA avec Global Dedupe² peut réduire le TCO du stockage de 34 %¹. Le canal de transmission des données optimisé de VMware NSX peut offrir jusqu’à 3x¹ de performance de commutation pour maximiser le débit. La nouvelle protection des données vSAN-to-vSAN avec snapshots profonds permet une récupération native plus efficace en cas de sinistre ou d’attaques par ransomware. En tant que plateforme pour les applications d’IA modernes, VCF ne présente pratiquement aucune perte de performance par rapport au bare metal³, tout en prenant en charge la fonctionnalité vMotion sans interruption pour les applications IA.

Des services avancés pour libérer l’innovation en cloud privé

Les services avancés du portefeuille VCF sont des solutions prêtes à l’emploi, conçues pour accélérer le déploiement de cas d’usage dans un cloud privé. Inspirées de l’agilité des clouds publics, ces solutions donnent aux entreprises un accès rapide aux outils et technologies nécessaires pour répondre à leurs enjeux métier avec efficacité et réactivité. Avec la version 9.0, Broadcom enrichit encore cette offre avec de nouvelles innovations sur l’ensemble du portefeuille.

• VMware Private AI Foundation avec NVIDIA : Cette solution d’IA conjointe de Broadcom et NVIDIA est basée sur VMware Cloud Foundation et comprend le package VMware Private AI et NVIDIA AI Enterprise. La solution offre la prise en charge des environnements déconnectés (air-gap) pour les déploiements isolés ; le GPU-as-a-Service avec gestion multi-locataires pour les charges de travail IA ; la visibilité du profil NVIDIA vGPU C-Series pour éliminer le suivi manuel de la capacité ; une meilleure utilisation des ressources avec des capacités de surveillance GPU et vGPU améliorées ; une utilisation et une évolutivité simplifiées des modèles avec Model Runtime ; NVIDIA NIM pour une inférence de modèle d’IA facile et haute performance ; et une création plus efficace d’agents d’IA avec Agent Builder Service.

• VMware Live Recovery : Solution unifiée de gestion de la reprise après sinistre et attaque cyber sur les déploiements VMware Cloud Foundation (VCF), VMware Live Recovery propose désormais une souveraineté accrue des données via un environnement de récupération isolé et local (Isolated Recovery Environment, IRE), disponible en tant que solution validée VMware. Elle offre également la flexibilité de récupérer dans un IRE local ou dans un cloud existant, jusqu’à 200 instantanés immuables par VM via la réplication native, et une montée en charge facilitée grâce à l’extension du stockage indépendamment du calcul via les vSAN storage clusters.

• VMware vDefend : Ce service avancé pour VCF fournit des capacités intégrées de détection et de réponse aux menaces, une micro-segmentation par zone et par application, une sécurité latérale distribuée, une réduction de la surface d’attaque, et une application du modèle Zero Trust dans tout l’environnement VCF. Avec VCF 9.0, vDefend ajoute : une micro-segmentation en libre-service ; une sécurité latérale tenant compte des VPC avec délégation d’administration ; une intégration avec VCF Import pour faciliter la migration des déploiements vDefend existants vers VCF 9.0 ; une gestion globale des politiques IDS/IPS pour une défense cohérente contre les menaces sur plusieurs sites VCF.

• VMware Data Services Manager (DSM) : En tant que service avancé pour VCF, DSM 9.0 prend actuellement en charge PostgreSQL et MySQL en environnement entreprise, et propose désormais un aperçu technologique (Tech Preview) pour Microsoft SQL Server. Une nouvelle intégration avec VCF Automation permet aux équipes IT de fournir une base de données en tant que service (DBaaS). D’autres améliorations de DSM augmentent l’efficacité opérationnelle pour la gestion de grands parcs de bases de données.

• Avi Load Balancer : Ce service fournit des fonctions de répartition de charge plug and play pour les charges de travail sur VM et Kubernetes, avec notamment un répartiteur de charge global intégré (Global Server Load Balancer – GSLB), des analyses de santé et de latence applicative, et un pare-feu applicatif web (Web Application Firewall – WAF). Avec VCF 9.0, Avi Load Balancer prend désormais en charge : la répartition de charge en libre-service, des opérations simplifiées et une gestion du cycle de vie facilitée, des déploiements tenant compte des VPC.