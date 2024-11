Broadcom Corporation aide les entreprises à adresser ces enjeux grâce à VMware Cloud Foundation

novembre 2024 par Marc Jacob

L’adoption de l’intelligence artificielle, la souveraineté numérique et la cyber-résilience en période d’incertitude sont des enjeux primordiaux pour les entreprises. Broadcom Corporation aide les entreprises à adresser ces enjeux grâce à VMware Cloud Foundation, une plateforme de Cloud privé simple à déployer et d’utilisation, et qui réduit les coûts et les risques. À l’occasion de VMware Explore 2024 à Barcelone , l’entreprise continue sur sa lancée en annonçant un ensemble d’innovations autour de ses services avancés VMware Cloud Foundation (VCF), des nouveaux partenariats avec son écosystème, et des programmes de modernisation permettant d’accélérer le développement d’applications d’IA générative, le déploiement d’initiatives de cybersécurité et l’adoption de Clouds souverains.

VCF 9 est la première plateforme de Cloud privé du secteur à combiner l’agilité et la portabilité du Cloud public avec la sécurité, la résilience, les performances et le faible coût total de possession global du Cloud privé. L’éditeur encourage ainsi les initiatives d’innovation de ses clients en accélérant la modernisation de leurs infrastructures, en leur offrant une expérience du Cloud unifiée, et en renforçant leur cyberrésilience et la sécurité de leurs plateformes. La plateforme de Cloud privé VCF peut être déployée de manière cohérente dans des data centers sur site, dans des Clouds hyperscale et ceux de partenaires, ainsi qu’à la périphérie. Les clients bénéficient quant à eux de la portabilité des licences, qui leur permet d’acheter des abonnements au nouveau logiciel VCF et de bénéficier d’une mobilité totale entre environnements. VMware Cloud Foundation Advanced Services est un vaste catalogue de solutions prêtes au déploiement, et permettant aux entreprises d’accélérer leurs processus d’innovation au sein de leurs environnements de Cloud privé. VMware Cloud Foundation 5.2 et 5.2.1 ont été dévoilés cette année, et Broadcom a d’ores et déjà prévu de lancer VMware Cloud Foundation 9.

« L’IPZS, l’Institut polygraphique et monétaire de l’État italien, s’est vu confier la responsabilité de déployer la version italienne de l’initiative du portefeuille européen d’identité numérique (EUDI). L’Italie est ainsi devenue le premier pays à mettre en œuvre avec succès ce projet », déclare Paolo Bazzica, CIO,IPZS – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano. « Dans le cadre d’un programme de transformation visant à moderniser son infrastructure, l’IPZS a créé une nouvelle plateforme d’application numérique (DAP) à l’aide de VMware Cloud Foundation. Cela a permis d’accélérer et de sécuriser le développement, le déploiement et la maintenance de logiciels, garantissant ainsi la fiabilité et l’évolutivité du portefeuille EUDI italien. »

« VCF est la plateforme de Cloud privé la plus avancée et la plus complète du secteur pour l’exécution d’applications d’entreprise sur des machines virtuelles et des solutions conteneurisées », déclare Onno van den Berg, Mission Critical Engineer Schuberg Philis. « C’est une solution flexible, évolutive et résiliente. Étant donné qu’un grand nombre de nos clients utilisent déjà des plateformes VMware pour leurs charge de travail, leurs migrations sont rationalisées et simples. »

Des services de données étendus

Broadcom annonce un nouveau service avancé, VMware Tanzu Data Services for VMware Cloud Foundation , conçu pour rationaliser les déploiements, la gestion et l’utilisation de données critiques, ainsi que pour accélérer la mise à disposition d’applications, renforcer la sécurité et la gouvernance des données, et accroître l’efficacité opérationnelle. La réussite des applications d’IA passe par des services de données robustes (bases de données, messaging, mise en cache), capables de fonctionner avec précision et efficacité dans des environnements dynamiques. Ces technologies offrent la possibilité de stocker, de gérer et de traiter les données, et permettent de relever les défis auxquels sont confrontés les développeurs, les équipes chargées des infrastructures et les opérateurs lors du déploiement à grande échelle de micro-services, d’architectures serverless et autres architectures d’applications de nouvelle génération. Les départements informatiques peinent face au nombre croissant de services de données et éprouvent des difficultés à les fournir efficacement en respectant leurs SLA. VMware Tanzu Data Services bénéficiera d’une intégration native avec VCF, offrant ainsi une gestion automatisée de leur cycle de vie (déploiement, sauvegardes, clustering, correctifs de sécurité et mises à jour des principaux services de données open source, à commencer par PostgreSQL, MySQL, RabbitMQ et Valkey). La prise en charge de ces solutions open source sera incluse pour les entreprises. Pour en savoir plus, consultez ce blog.

Cyber-résilience, sécurité et récupération de bout en bout

Broadcom annonce la future prise en charge par VMware Live Recovery de Google Cloud VMware Engine (GCVE) en tant qu’environnement de récupération isolé (IRE) ciblé pour les workloads VCF, et ce à des fins de cyberrésilience et de récupération d’urgence. Cette nouveauté s’appuie sur la protection existante par VMware Live Recovery des sites GCVE en tant que source, et offre une expérience cohérente, sécurisée et simplifiée à quiconque cherche à protéger des charges de travail VMware exécutées en interne ou dans le Cloud vers GCVE.

Broadcom annonce également que VMware vDefend Advanced pour VCF propose désormais une assistance intelligente basée sur l’IA générative pour aider les équipes de sécurité informatique à trier de manière proactive les campagnes de menaces sophistiquées et à recommander des options de correction. Cette solution améliorée de défense contre les menaces, équipée d’un copilote d’assistance intelligente, peut aider à réduire significativement les faux positifs et le nombre d’alertes, offrir aux équipes de sécurité une meilleure visibilité sur leur environnement, et accélérer les corrections. Consultez l’article de blog.

Un écosystème de services d’IA générative étendu avec VMware Private AI

La stratégie d’IA privée de Broadcom repose sur la confidentialité, le contrôle, la simplicité, l’automatisation, la résilience et sur un choix de matériel, de modèles, de logiciels et de services d’IA. Les organisations peuvent ainsi investir dans une plateforme d’IA sécurisée capable d’intégrer rapidement de nouveaux services à mesure que les besoins de l’entreprise ou de l’industrie évoluent. Aujourd’hui, Broadcom annonce la prise en charge d’Azure AI Video Indexer de Microsoft sur des plateformes VMware Private AI basées sur VMware Cloud Foundation et Azure VMware Solution. Azure AI Video Indexer est un service basé sur l’extension Azure Arc qui exécute les tâches d’analyse vidéo et audio, ainsi que les workloads d’IA générative sur les data centers ou les appareils edge. Cette annonce représente une nouvelle étape dans la stratégie de Broadcom visant à accélérer l’innovation de ses clients et le délai de rentabilisation des projets d’IA sur la plateforme de Cloud privé VCF. Elle permettra à Azure AI Video Indexer de s’exécuter partout où s’exercent des activités. Pour en savoir plus, consultez ce billet.

Des licences VCF gratuites via le programme VMUG Advantage pour les professionnels VCF certifiés

VMUG est une organisation mondiale, indépendante, tournée vers ses clients, et créée pour maximiser l’utilisation des solutions VMware et de ses partenaires en associant partage de connaissances, formation, collaboration et événements. Dans le cadre du lancement d’un nouvel avantage exclusif pour les membres du groupe d’utilisateurs VMware (VMUG), Broadcom offrira aux abonnés VMUG Advantage une remise de 50 % sur les examens de certification VMware Certified Professional (VCP) et VMware Certified Advanced Professional (VCAP). Après avoir réussi un examen de certification VMware Cloud Foundation (VCP ou VCAP), les membres de ce programme auront accès à une licence VMware Cloud Foundation gratuite à usage personnel, et ce pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans.

Poursuite de l’expansion du programme de modernisation du Cloud privé

À l’aide de conseils d’experts, de formations sur mesure et de ressources innovantes, Broadcom s’assure que les entreprises peuvent mener en toute confiance leur transition vers un Cloud privé, quel que soit leur stade. Broadcom annonce la poursuite de ses investissements dans son programme de modernisation du Cloud privé, conçu pour aider les entreprises à gérer leur transformation avec VMware Cloud Foundation.

La nouvelle certification VMware Cloud Foundation Architect : Broadcom annonce la nouvelle certification VMware Certified Professional - VCF Architect. Celle-ci est spécialement conçue pour les individus capables de conceptualiser et de concevoir des solutions VCF répondant à la fois à des exigences stratégiques et techniques. Cette certification valide les compétences des architectes dans la conception de systèmes présentant des caractéristiques essentielles telles que la disponibilité, la facilité de gestion, les performances, la capacité de récupération et la sécurité (AMPRS). En outre, elle souligne également l’importance de la planification de capacité, de la récupération d’urgence et de l’évolutivité.

Un outil de contrôle de maturité et d’optimisation du Cloud privé destiné aux partenaires : Broadcom annonce la disponibilité de son outil de maturité et d’optimisation du Cloud privé pour ses partenaires. Ces derniers pourront ainsi aider les entreprises à tirer parti de la valeur technique et financière du Cloud privé, et à tracer leur route pour atteindre leurs principaux objectifs. Les partenaires ont accès au Private Cloud Framework, une évaluation leur permettant de déterminer le score de leurs clients à l’indice de maturité du Cloud privé, et offrant des recommandations de la part de Broadcom. Ils peuvent ainsi offrir plus rapidement des résultats à leurs clients, élaborer plus rapidement des plans pour les comptes stratégiques, et développer et fournir de nouveaux services.

Les partenaires VCSP soutiennent la souveraineté numérique nationale

Broadcom annonce que 50 fournisseurs de services Cloud VMware (VCSP) proposent des services de Cloud souverain basés sur VCF, dont 30 dans la région EMEA. Les partenaires VCSP souverains répondent à l’exigence de traitement local des données par une entité juridique qui possède, exploite et gère l’offre en exerçant un contrôle juridictionnel complet, et en profitant de la résidence locale des données et de leur portabilité, sans enfermement propriétaire (réversibilité totale).

VMware Cloud Foundation inclut des fonctionnalités spécifiques qui répondent de manière unique aux exigences du Cloud souverain, notamment la prise en charge des technologies de calcul renforçant la confidentialité grâce à des chipsets Intel et AMD (Confidential Computing), la protection intégrée des données au repos grâce à vSAN Encryption, le démarrage sécurisé pour les hôtes ESXi et le chiffrement des machines virtuelles vSphere, des services de données complets ainsi que des fonctions de surveillance, de vigilance et de génération de rapports avec VCF Operations. Les Clouds souverains VCSP prennent également en charge l’approche (Bring Your Own Keys), qui permet aux entreprises d’être plus confiantes quant à l’impossibilité pour tout tiers, même les CSP, de visualiser ou d’accéder à leurs informations sans leur autorisation.

« La révolution des données change rapidement notre façon de travailler et de vivre, et place le besoin de souveraineté numérique au premier plan des stratégies de nos clients. Ceci inclut la souveraineté des données, opérationnelle et technique », déclare Eric Chambriard, VP Sales & Strategic Alliances, OVHcloud.« Grâce à VMware Cloud Foundation, nous sommes en mesure de tirer parti d’une infrastructure Cloud et d’une plateforme de gestion complètes afin de proposer un service de Cloud souverain dédié. Nos clients peuvent ainsi bénéficier de différentes certifications en fonction de leur pays/secteur, conserver le contrôle de leurs données, et garantir la continuité de leurs opérations. »