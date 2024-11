Broadcom annonce des innovations destinées à accélérer la transformation numérique

novembre 2024 par Marc Jacob

Aujourd’hui, les entreprises doivent moderniser leur infrastructure, tant au niveau du data center que de la périphérie. Elles doivent également adresser un nouveau défi économique : tirer parti de l’IA générative tout en réduisant les coûts d’exploitation et en gérant la multitude de risques liés à la sécurité, à la confidentialité des données et à la réglementation qui encadre son utilisation. Pour faire face à ces complexités, libérer le potentiel de l’IA et optimiser leurs ressources, les organisations doivent miser sur la puissance d’une plateforme de cloud privé, étayée par une mise en réseau alimentée par l’IA, afin d’y exploiter leurs données privées.

Créer un cloud privé universel avec VMware Cloud Foundation

L’adoption de l’intelligence artificielle, la souveraineté numérique nationale et la cyber-résilience deviennent des priorités absolues pour les entreprises. Broadcom annonce l’introduction de plusieurs avancées au sein de sa plateforme VMware Cloud Foundation, pour soutenir les objectifs de croissance des entreprises :

Extension des capacités de gestion des données avec le lancement de VMware Tanzu Data Services. Nouvelle offre de services de VCF, Tanzu Data Services permettra aux entreprises d’harmoniser le déploiement, la gestion et la consommation de données stratégiques. Ces services vont également accélérer la livraison des applications, renforcer la sécurité et la gouvernance des données, et accroître l’efficacité des opérations. Lire l’article sur Tanzu Data Services.

Résilience, sécurité et reprise d’activité de bout en bout grâce à l’extension de la prise en charge de VMware Live Recovery à Google Cloud VMware Engine (GCVE), désormais utilisable comme environnement de reprise d’activité isolé (IRE) pour les charges de travail VCF, en plus de VMware Cloud sur AWS et de l’IRE sur site, aussi bien après une cyberattaque qu’une catastrophe.

Un meilleur accompagnement des entreprises dans leur parcours de transformation vers le cloud privé avec VMware Cloud Foundation, grâce à l’extension du Programme de modernisation de Broadcom qui comprend désormais un outil de maturité et d’optimisation du cloud privé, et propose une nouvelle certification d’architecte VMware Cloud Foundation.

Accompagnement vers la souveraineté numérique avec les fournisseurs de services cloud VMware (VCSP). Broadcom annonce que 50 VCSP offrent des services cloud souverains basés sur la plateforme VCF, dont 30 dans la région EMEA. Ces partenaires VCSP souverains respectent les exigences d’implantation locale par l’intermédiaire d’une entité juridique qui possède, exploite et gère l’offre de cloud souverain. Ils garantissent un contrôle juridictionnel complet, l’hébergement local des données et une portabilité sans enfermement (réversibilité totale).

Broadcom annonce également le lancement général imminent de Tanzu Platform 10, présentée pour la première fois à l’occasion de VMware Explore Las Vegas. Tanzu Platform 10 est la première version de Tanzu Platform pour les environnements autogérés et entièrement isolés. Optimisée pour les clouds privés basés sur VMware Cloud Foundation, elle est également compatible avec un déploiement en cloud public. Lire l’article sur la Tanzu Platform 10.

VeloCloud : un réseau IA robuste au-delà du centre de données

Pour aider les entreprises à répondre aux exigences du volume croissant de charges de travail d’IA, Broadcom a dévoilé des avancées majeures sur l’ensemble de son portefeuille de produits VeloCloud, avec le lancement de VeloRAIN et d’un nouveau programme de partenariat. Grâce à ces innovations et ces nouvelles offres, les clients pourront :

Accélérer et optimiser les charges de travail de mise en réseau IA avec l’introduction de la nouvelle architecture VeloRAIN. Selon un nouveau rapport « State of the Edge » publié aujourd’hui par Broadcom, les problèmes de connectivité réseau entre les sites (57 %) représentent le facteur déterminant pour l’adoption de solutions de périphérie et de charges de travail d’IA dans les infrastructures edge distribuées. Dans leur grande majorité (65 %), les personnes interrogées attendent de cette évolution une réduction de l’encombrement du réseau. VeloRAIN permet aux entreprises d’améliorer la conception et la gestion des réseaux pilotés par IA, en priorisant plus intelligemment les applications et le trafic. Le résultat : des opérations plus efficaces et des expériences utilisateur de meilleure qualité. Lire le rapport State of the Edge.

Optimiser les performances et la résilience et prendre en charge les charges de travail à grande échelle avec les nouvelles appliances VeloCloud Edge 4100 et 5100. Conçues pour les grandes organisations, les centres régionaux et les centres de données, les dernières appliances VeloCloud Edge simplifient l’architecture du réseau en minimisant le nombre de dispositifs à déployer pour faire évoluer les services de réseau et de sécurité en réponse à l’augmentation des besoins de l’entreprise. Lire l’article sur VeloCloud.

Broadcom a également annoncé l’expansion de son écosystème de partenaires avec le lancement d’un nouveau programme destiné aux fournisseurs de services gérés (MSP). Le nouveau Broadcom Advantage Partner Program pour les partenaires VeloCloud – Titan – comporte trois niveaux : Pinnacle, Premier et Registered. Ses nombreux avantages sont conçus pour aider les MSP participants à fournir le portefeuille VeloCloud SD-WAN sous forme de services gérés à un large éventail d’entreprises clientes dans le monde entier.

Sécuriser les applications et les données grâce à des solutions d’infrastructure pérennes avec Application Networking & Security

Pour aider les équipes informatiques et de sécurité à mieux se protéger contre les cyberattaques tout en améliorant les performances de leurs charges de travail, Broadcom annonce plusieurs améliorations et nouveautés pour VMware vDefend et VMware Avi Load Balancer :

Une défense contre les menaces dopée par l’IA générative avec le nouveau vDefend Intelligent Assist, un outil d’IA générative conçu pour accélérer la détection, l’analyse et la neutralisation des menaces. Cet outil favorise une meilleure collaboration des équipes chargées de la sécurité et de l’infrastructure face aux attaques de ransomware et les aide à avoir un maximum d’impact.

Les améliorations apportées à VMware Avi Load Balancer permettent aux entreprises d’optimiser l’équilibrage de charge dans les environnements VCF et Kubernetes en misant sur l’automatisation, la résilience et la pérennisation des opérations.