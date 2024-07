Briefing d’Euralarm sur les risques et défis d’un arrêt non coordonné des réseaux 2G et 3G

juillet 2024 par Euralarm

Suite à la publication du Livre blanc de la Commission européenne « Comment maîtriser l’infrastructure numérique de l’Europe », Euralarm met l’accent sur les risques et défis potentiels liés à un arrêt non coordonné et prématuré des réseaux 2G et 3G.

Le livre blanc susmentionné traite de la nécessité d’adapter la gestion du spectre pour répondre aux exigences de la décennie numérique, y compris l’arrêt coordonné des réseaux 2G et 3G tout en assurant le maintien des services essentiels tels que les communications d’urgence et les communications critiques.