BPI FRANCE noue un partenariat avec Docaposte

mai 2024 par Marc Jacob

Afin de protéger au mieux les entreprises françaises face aux cyberattaques croissantes, Bpifrance renforce sa gamme de solutions en matière de cybersécurité en nouant un partenariat avec Docaposte, leader des solutions numériques de confiance. Bpifrance propose ainsi le Pack Cyber, l’offre de cybersécurité conçue et lancée en mars dernier par Docaposte, qui couvre l’intégralité des besoins des TPE, des PME et des ETI.

Les cyberattaques ciblent de plus en plus les petites et moyennes entreprises, ce qui soulève des inquiétudes concernant la sécurité de leurs infrastructures numériques. En effet :

– 94% des entreprises françaises annoncent avoir fait l’objet d’une attaque dans les 12 derniers mois ;

– 385 000 attaques ont été réussies sur les systèmes d’information des organisations françaises en 2022 ;

– le risque de défaillance d’une entreprise augmente de 50% dans les 6 mois qui suivent l’incident ;

– seule une PME sur trois compte un salarié responsable du sujet des cyber-risques dans ses effectifs.

En se basant sur des solutions technologiques françaises et européennes parmi les meilleures du marché, et en regroupant l’intégralité des solutions de prévention, de protection et de réaction en matière de cybersécurité, cette offre globale propose une protection complète et proactive pour garantir la sécurité des actifs numériques et la continuité des opérations des entreprises.

L’offre de Docaposte, désormais proposée aux entreprises via les canaux de Bpifrance dans le cadre de ce partenariat, intègre toutes les solutions nécessaires pour répondre aux trois phases essentielles de la chaîne de sécurisation :

• Se préparer : Évaluer sa solidité face au risque cyber via un diagnostic initial et un service de détection des vulnérabilités exposées sur Internet, et s’organiser grâce à des services d’entrainement face aux attaques courantes.

• Se protéger : Protéger les données en déployant un service de sauvegarde sécurisée et automatique, protéger les équipements via un dispositif de détection et de blocage des cyberattaques, protéger les services en analysant les flux applicatifs entrants et sortants et sa messagerie (anti, spam, phishing, virus), et protéger les accès grâce à un gestionnaire de mots de passe.

• Réagir : Détecter et agir via la supervision des évènements et des alertes, poursuivre son activité en cas d’incident grâce à un système de restauration et un partenariat avec un assureur cyber.

Cette solution, accessible depuis la plateforme Bpifrance En Ligne, se veut flexible, simple et lisible - adaptée à toute structure, tous types de besoins et à un tarif accessible.

Bpifrance vient ainsi renforcer sa palette de solutions offertes aux entreprises pour renforcer leur résilience face aux cybermenaces. Ce nouveau partenariat complète en effet les initiatives lancées par Bpifrance et ses partenaires publics dans ce domaine – notamment le Diag Cybersécurité déployé dans le cadre du plan Cyber PME, ou d’autres dispositifs d’accompagnement et de sensibilisation proposés aux dirigeants d’entreprises pour leur permettre de dresser un état des lieux et mettre en œuvre un plan d’action priorisé pour se défendre face à ces risques croissants.