Box et Slack étendent leur collaboration avec l’intégration de Box AI au sein de Slack

juillet 2024 par Marc Jacob

Box, Inc. et Slack Technologies annoncent le renforcement de leur partenariat, qui intègre désormais l’IA sécurisée au contenu d’entreprise. Box et Slack se positionnent ainsi aux côtés des entreprises qui souhaitent transformer leur organisation et leur façon de travailler. Disponible dès aujourd’hui, les clients communs peuvent désormais accéder à un nombre illimité de requêtes Box AI directement dans Slack, permettant aux utilisateurs de poser des questions cruciales et de découvrir des informations pertinentes à partir des fichiers Box, au même endroit où ils travaillent déjà. Les deux entreprises ont également annoncé plusieurs améliorations conjointes des intégrations, notamment des aperçus dynamiques et sécurisés des fichiers Box dans Slack, une automatisation améliorée des flux de travail entre les deux plateformes, et bien plus encore.

Pour accroître leur productivité, les entreprises doivent avoir accès à de puissants outils de travail, à des agents d’intelligence artificielle et à des applications. Grâce à son interface conversationnelle et à sa plateforme extensible, intégrant plus de 2 600 applications tierces, Slack permet aux employés de connecter leurs principaux processus métier au sein de leur environnement de travail habituel. Le Cloud de contenu intelligent de Box, propulsé par l’IA et intégré à Slack, offre aux clients la possibilité d’interagir et de rechercher leur contenu d’entreprise dans le flux de travail et selon les besoins spécifiques de leurs équipes.

« Les recherches de Metrigy montrent que la collaboration en équipe est la nouvelle tendance au sein des entreprises. L’intégration de Slack avec Box offre aux clients un moyen encore plus efficace de faire leur travail dans un seul et même endroit », déclare Irwin Lazar, président et analyste principal chez Metrigy. « Cette intégration offre également la possibilité de tirer parti de l’IA pour obtenir des informations précieuses à partir du contenu, le tout au sein d’une seule interface utilisateur, conformément aux exigences de sécurité et de conformité. »

Disponible dès aujourd’hui : Requêtes Box AI illimitées, directement depuis Slack

Box AI met à la disposition des clients de la solution les modèles de langage les plus puissants pour accéder à leurs informations commerciales les plus importantes, sans nécessiter de formation préalable, afin de découvrir de nouvelles perspectives et d’automatiser les flux de travail liés au contenu. En intégrant Box AI à Slack, les clients Enterprise Plus peuvent désormais poser un nombre illimité de requêtes à l’IA et extraire des informations clés directement à partir des fichiers Box, au sein même des canaux et fils de discussion Slack. Étant donné que Box AI est régi par les autorisations intégrées de Box, les utilisateurs ne pourront interagir et recevoir des réponses qu’à partir des fichiers auxquels ils ont accès. Avec la nouvelle fonctionnalité Box AI intégrée à Slack :

● Les équipes marketing peuvent utiliser Box AI pour extraire les principaux enseignements d’un rapport d’analyse de marché approfondi dans un canal Slack et les partager avec l’équipe en quelques secondes, accélérant ainsi la prise de décision.

● Les équipes de vente peuvent utiliser Box AI pour mettre en évidence les nouveaux ajouts dans une présentation client partagée dans Slack, en veillant à ce que tous les membres de l’équipe disposent des dernières informations, améliorant ainsi les interactions avec les clients.

● Les équipes juridiques peuvent demander à Box AI d’identifier les clauses, termes et obligations clés d’un contrat partagé dans Slack, rationalisant ainsi le processus de révision et s’assurant que les détails critiques ne sont pas négligés.

● Les équipes en charge des opérations peuvent demander à Box AI d’extraire et de partager les principaux enseignements des budgets postés sur le canal Slack des opérations, ce qui permet de mettre à jour efficacement les dossiers stratégiques et de garantir l’alignement avec les objectifs financiers.

● Les équipes RH peuvent s’appuyer sur Box AI pour résumer les résultats des enquêtes sur l’engagement des employés partagés sur un canal Slack, en identifiant rapidement les tendances et les domaines à améliorer, ce qui aide à créer des plans d’action efficaces et à améliorer la culture du lieu de travail.

Disponible dès aujourd’hui : Intégration approfondie de Box et Slack

La fonctionnalité Box AI intégrée à Slack s’appuie sur les innovations que les deux entreprises ont développées au cours de la dernière année pour faciliter l’utilisation conjointe de Box et Slack par les clients.

Parmi les nouvelles fonctionnalités et capacités, on trouve :

● Des aperçus de fichiers dynamiques et sécurisés permettant aux clients communs de prévisualiser, de faire défiler et de consulter les versions les plus récentes de l’intégralité de leurs documents Box, y compris les PDF, les feuilles de calcul et les présentations, directement depuis leurs canaux Slack. L’accès et l’interaction avec les fichiers sont régis par les permissions intégrées de Box.

● Améliorations des flux de travail Box dans Slack permettant aux utilisateurs Slack de créer des flux de travail sans code intégrant leur contenu Box, permettant ainsi aux équipes d’automatiser les processus métier incluant le contenu Box directement dans Slack.

● Le chargement en temps réel du contenu permet aux fichiers Box partagés sur Slack de refléter toutes modifications apportées au fichier en quelques secondes, améliorant l’expérience utilisateur en garantissant la mise à jour des fichiers partagés sur Slack en même temps que le fichier Box lui-même.

● La délégation d’autorisation administrative simplifiée permet de rationaliser le processus de connexion et d’autorisation de l’application Box dans Slack, accélérant et facilitant le déploiement de l’intégration.

● L’amélioration du workflow de contenu entre Box, Slack et Salesforce permet aux clients communs de sélectionner Box comme emplacement de stockage par défaut pour tous les téléchargements, leur permettant de connecter les canaux Slack et les comptes Salesforce aux mêmes structures de dossiers Box mappés, garantissant ainsi la cohérence du contenu sur les trois plateformes et éliminant les redondances.

– Prix et disponibilité

Les requêtes illimitées des utilisateurs finaux dans l’intégration Box AI pour Slack sont disponibles dès aujourd’hui pour tous les clients Slack des plans Box Enterprise Plus. Les fonctionnalités et capacités supplémentaires de l’intégration Box et Slack sont également disponibles dès aujourd’hui pour tous les clients Box et Slack. Les clients peuvent ajouter l’intégration Box pour Slack à partir du Slack App Directory ici. Plus d’informations sur les nouveautés d’aujourd’hui sont disponibles sur le blog Box ou en rejoignant le webinaire d’aujourd’hui.