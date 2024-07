Box ernennt Samantha Wessels zur neuen Leiterin von Box EMEA

Juli 2024 von Marc Jacob

Box, Inc. dass Samantha Wessels dem Box Executive Team als Leiterin von Box Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) beitreten wird. Frau Wessels bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche mit, die sie in Führungspositionen bei SNYK, Elastic und NTT gesammelt hat.