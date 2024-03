Box annonce une nouvelle intégration avec le service Azure OpenAI

mars 2024 par Marc Jacob

Box, Inc. annonce une nouvelle intégration avec le Service Azure OpenAI de Microsoft pour apporter ses modèles de langage avancés à Box AI. L’intégration du Service Azure OpenAI permet aux clients de Box de bénéficier des modèles d’IA les plus avancés au monde, tout en apportant les normes de sécurité, de confidentialité et de conformité de qualité entreprise de Box et de Microsoft à cette technologie révolutionnaire. Box annonce également la disponibilité de Box AI pour les clients des programmes Enterprise Plus, à partir d’aujourd’hui.

Guidé par ses principes en matière d’IA, Box a construit Box AI sur une plateforme neutre, lui permettant de se connecter aux modèles de langage les plus puissants d’aujourd’hui. En s’intégrant au Service Azure OpenAI, Box applique les modèles d’intelligence les plus avancés à son Content Cloud pour faire davantage progresser l’IA, afin qu’elle soit au niveau des résultats attendus par les entreprises, en termes de qualité et innovation. Microsoft et Box aident déjà les clients à répondre à des exigences de conformité strictes telles que FINRA, GxP et FedRAMP. Les deux acteurs permettent également à des organisations de secteurs fortement réglementés de tirer parti de l’IA pour de nouveaux cas d’utilisation. Par exemple :

● Les sociétés de services financiers peuvent extraire des insights à partir de rapports dans Box, incluant des tendances du marché, des indicateurs économiques et des données financières historiques, pour fournir un résumé des principales conclusions mettant en évidence les projections et les risques potentiels.

● Les organisations du secteur des Sciences de la Vie peuvent obtenir des informations à partir de données d’essais cliniques et accélérer l’analyse de vastes ensembles de données pour une compréhension plus complète et efficace des résultats des essais.

● Les agences du secteur public peuvent tirer des insights précieux de vastes quantités de retours de la part des citoyens et de recherches sur les politiques pour orienter les décisions basées sur des preuves et le développement des politiques, conformément aux directives du Président Biden concernant l’utilisation de l’IA.

● Les compagnies d’assurance peuvent trouver des informations clés dans les rapports de sinistres pour améliorer l’efficacité, réduire les délais de traitement et offrir une expérience plus fluide pour les deux parties.

● Les cabinets d’avocats peuvent rapidement identifier les termes clés, les clauses et les informations pertinentes dans des textes juridiques complexes, pour réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires à la recherche juridique, permettant aux avocats de se concentrer sur des aspects plus stratégiques de leurs affaires.

Box AI est disponible dès aujourd’hui

Box AI exploite la puissance de l’IA générative pour apporter des modèles d’IA fondamentaux au Box Content Cloud, où plus de 115 000 entreprises sécurisent, stockent et collaborent sur leur contenu métier critique. Depuis son lancement en version bêta, des milliers d’entreprises utilisent Box AI pour extraire facilement les informations dont elles ont besoin dans leurs documents, générer automatiquement de nouveaux contenus, ou obtenir des insights opportuns à partir de leur contenu pour transformer leur manière de travailler et accélérer leurs flux de travail dans leur entreprise. Aujourd’hui :

● Les conseillers en patrimoine utilisent Box AI pour analyser rapidement les documents détaillés des relations avec les investisseurs afin de prendre des décisions éclairées en matière de gestion de patrimoine et selon les nouveautés du marché.

● Les chercheurs cliniques utilisent Box AI pour résumer de vastes quantités d’essais cliniques afin d’en extraire plus rapidement les principaux résultats.

● Les responsables du marketing produit utilisent Box AI pour générer rapidement du contenu nouveau et modifiable sous la forme de blogs, de LinkedIn et d’autres posts pour les réseaux sociaux.

● Les responsables RH utilisent Box AI pour rechercher des quantités massives de documents sensibles, y compris du contenu Intranet, des politiques d’entreprise et des manuels d’employés, afin de trouver les réponses dont les employés ont le plus besoin.

● Les spécialistes de la sensibilisation des organisations à but non lucratif utilisent Box AI pour rédiger efficacement des communications ainsi que pour suivre l’engagement des donateurs et analyser leurs données.

Intégrations de Box Avec Microsoft 365

Ces dix dernières années, Box a développé un certain nombre d’intégrations pour Microsoft 365 et Teams afin d’améliorer la productivité et la collaboration pour les clients communs, notamment :

● Teams : Les clients de Box peuvent rationaliser la collaboration en accédant et en partageant le contenu de Box directement dans les canaux ou les chats Teams.

● Word, Excel, PowerPoint : Les utilisateurs peuvent facilement accéder, créer, modifier et collaborer en temps réel sur des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur l’appli web Box, sur mobile ou sur bureau, toutes les modifications étant sauvegardées automatiquement dans Box.

● Outlook : Les utilisateurs peuvent éliminer les risques et les tracas liés aux pièces jointes des e-mails en convertissant les pièces jointes sortantes en liens partagés Box et maintenir le contrôle des versions en enregistrant les pièces jointes entrantes dans Box à partir de n’importe quel appareil.

● Microsoft Copilot pour Microsoft 365 : Box s’intégrera également bientôt à Microsoft Copilot pour Microsoft 365 à partir de Teams via le connecteur Box pour Microsoft Graph.

– Prix et disponibilité

Box AI, y compris l’intégration avec le Service Azure OpenAI, est disponible dès aujourd’hui et est inclus dans tous les plans Enterprise Plus. Les utilisateurs individuels ont accès à 20 requêtes par mois et 2 000 requêtes supplémentaires sont disponibles au niveau de l’entreprise.

De plus amples informations sur l’intégration sont disponibles sur le blog de Box. Les clients éligibles intéressés par la puissance de Box AI en action peuvent facilement l’activer dans leur organisation en accédant à leur console d’administration Box. Des instructions supplémentaires sont disponibles sur la communauté Box et lors d’un webinaire Box AI le 14 mars.