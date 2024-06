Box annonce d’importantes améliorations de Box AI

juin 2024 par Marc Jacob

Box, Inc. annonce que les requêtes des utilisateurs de Box AI pour les Hubs, les Documents et Notes seront illimitées pour ses clients Enterprise Plus. Box a également dévoilé un nouvel ensemble de fonctionnalités dans Box AI qui comprend une intégration de GPT-4o, la prise en charge des fichiers images et des feuilles de calcul, et l’API Box AI pour les métadonnées.

En plus d’offrir un nombre illimité de requêtes pour les utilisateurs Box AI des clients Enterprise Plus, Box a également annoncé des améliorations de Box AI, qui devraient être disponibles dans le courant de l’année :

● Intégration avec GPT-4o : Box prévoit de prendre en charge le nouveau modèle GPT-4o dans Box AI. GPT-4o fournit des capacités avancées qui aident Box Hubs à fournir des réponses de meilleure qualité et une prise en charge de plus de 20 langues supplémentaires. Avec cette intégration prévue, les utilisateurs de Box Hubs bénéficieront également de fonctionnalités améliorées liées au texte, notamment la compréhension multimodale, la gestion des contenus éthiques et sensibles, l’adaptation spécifique à la tâche, et plus encore.

● Prise en charge de types de fichiers supplémentaires : Box prendra en charge les requêtes en langage naturel sur les formats de fichiers images, ce qui permettra aux utilisateurs de poser des questions spécifiques sur une image stockée dans Box. Les utilisateurs pourront exécuter des requêtes sur des feuilles de calcul. Les utilisateurs pourront exécuter des requêtes pour une analyse précise des données dans les feuilles de calcul, ce qui simplifiera les interactions avec les grands ensembles de données structurées et accélérera la recherche d’informations.

● Toute nouvelle API pour les métadonnées : Les développeurs pourront intégrer Box AI à des applications personnalisées à l’aide de la nouvelle API Box AI pour Métadonnées. Elle permettra d’extraire automatiquement les informations clés des documents à grande échelle. Associés aux outils d’automatisation des flux de travail de Box, les clients pourront automatiser des processus basés sur les métadonnées des fichiers, extraire des champs clés de contenus non structurés et enregistrer des informations dans des applications externes telles que Salesforce.

Box AI au service de la gestion intelligente de contenu

Box AI exploite la puissance de l’IA générative pour apporter des modèles d’IA fondamentaux à Box Content Cloud, où plus de 115 000 entreprises sécurisent, stockent et collaborent actuellement sur leur contenu qui est déterminant pour leur activité. Guidé par ses principes en matière d’IA, Box a élaboré Box AI à partir du cadre neutre de l’entreprise, et l’a conçu pour se connecter aux modèles de langage les plus puissants d’aujourd’hui, y compris le service Azure OpenAI de Microsoft et Vertex AI de Google Cloud. D’autres intégrations de modèles sont à venir.

Aujourd’hui, les entreprises s’appuient sur Box AI pour extraire facilement les informations dont elles ont besoin au sein de leurs documents, générer automatiquement leur propre contenu ou tirer des enseignements opportuns de celui existant afin de transformer leur façon de travailler et d’accélérer les flux de travail au sein de leur entreprise. Par exemple :

● Les entreprises du secteur médical extraient des informations au sein des études cliniques pour aider à rationaliser le développement des produits.

● Les entreprises de services financiers analysent les dossiers financiers et les documents de liaison avec les investisseurs pour informer les conseillers sur les nouveautés liées au marché.

● Les responsables marketing utilisent Box AI pour générer rapidement de nouveaux contenus adaptables sous la forme de blogs, de posts LinkedIn et pour les autres médias sociaux.

● Les responsables RH utilisent Box AI pour rechercher des documents sensibles, notamment sur les politiques d’entreprise ou des dossiers qui concernent les collaborateurs, afin de trouver les réponses dont les employés ont le plus besoin.

● Les organisations à but non lucratif utilisent Box AI pour joindre des métadonnées aux contrats afin d’aider à organiser leur contenu.

– Prix et disponibilité

L’accès à GPT-4o pour des produits tels que Box Hubs, ainsi que la prise en charge de nouveaux types de fichiers, notamment les images et les feuilles de calcul dans Box AI, devraient être disponibles dans le courant de l’année et seront inclus dans les formules Enterprise Plus.