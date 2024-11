Bouygues Telecom Entreprises lance bSecure Firewall Pack

novembre 2024 par Marc Jacob

La protection contre les risques cyber est cruciale pour les PME. Pour garantir leur sécurité, celles-ci doivent se munir de solutions abordables, adaptées à leurs besoins et compétences, sans compromis sur la performance. C’est ce que propose Bouygues Telecom Entreprises avec bSecure Firewall Pack : une offre complète en abonnement qui inclut les équipements et les services de Fortinet, ainsi que l’installation, la maintenance et l’accompagnement personnalisé assurés par les experts de Bouygues Telecom Entreprises.

D’après une étude récente1, chaque année, 50% des entreprises françaises font l’objet d’une cyberattaque réussie, ce qui a un impact direct sur l’activité de 65% d’entre elles. Ces statistiques mettent en lumière l’importance cruciale pour les entreprises de mettre en place des mesures de cybersécurité efficaces, notamment en renforçant la sécurité de leurs accès Internet, première porte d’entrée pour les attaques. Toutefois, ces solutions nécessitent souvent des investissements conséquents et la collaboration de plusieurs acteurs, ce qui peut rendre leur mise en place et leur maintenance complexes.

bSecure Firewall Pack : l’essentiel de la cybersécurité, tout-en-un

Concrètement, l’offre bSecure Firewall Pack comprend :

– Un pare-feu Fortinet nouvelle génération puissant : installé chez le client et préconfiguré, ce boitier vise à protéger les équipements informatiques contre les menaces provenant d’Internet (tentatives d’intrusion) et surveille les comportements à risque des utilisateurs (navigation sur des sites suspects, téléchargements de logiciels pouvant conduire à des rançons informatiques, etc.).

– Une supervision des menaces assurée 24h/24h par des algorithmes basés sur l’Intelligence artificielle développés par Fortinet et personnalisés par Bouygues Telecom Entreprises. L’efficacité de cette veille est renforcée grâce à l’utilisation par Bouygues Telecom Entreprises d’un référentiel mondial permettant de connaitre en permanence les vulnérabilités informatiques déjà survenues.

– Un accompagnement sur mesure : avec une assistance technique téléphonique du lundi au vendredi, la mise à jour proactive des équipements2 et leur remplacement à J+1 en cas de panne3, grâce au support basé en France.

Proposée sous forme d’abonnement et gérée de bout en bout par les experts de Bouygues Telecom Entreprises, l’offre comprend l’installation, la configuration personnalisée et la maintenance, couvrant ainsi l’essentiel des besoins de sécurité des PME.

Un centre opérationnel de supervision de la sécurité (SOC4) en option

Nécessitant une expertise humaine avancée, les fonctionnalités d’un SOC étaient jusqu’alors réservées aux grands groupes. Avec l’option Service Managé Avancé, qui garantit un niveau de sécurité accru, elles sont désormais accessibles aux PME avec :

– La modification de la configuration du pare-feu par les équipes de Bouygues Telecom Entreprises5,

– L’intervention sur site en cas de remplacement de matériel,

– La supervision proactive des accès et équipements par un expert, suivi d’un appel au client en cas de suspicion d’attaque ou de dysfonctionnement.

Compatible avec tous les fournisseurs d’accès à internet, l’offre bSecure Firewall Pack peut gérer jusqu’à 30 équipements connectés (PC, téléphones, imprimantes, etc.).