Bouygues Telecom Entreprises intègre Fortinet Unified SASE

juin 2024 par Marc Jacob

Accompagnant depuis 20 ans près de 100 000 clients, entreprises et administrations publiques dans la transformation numérique de leurs infrastructures, Bouygues Telecom Entreprises ne cesse d’adapter son portefeuille de solutions pour répondre toujours mieux à leurs attentes, notamment en matière de cybersécurité.

S’appuyant sur son service SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) basé sur la technologie Fortinet - qui garantit un réseau plus fiable, plus performant et plus sécurisé - Bouygues Telecom Entreprises franchit une nouvelle étape en ajoutant à son portefeuille de services managés une couche de sécurité supplémentaire grâce à l’intégration de Fortinet Unified SASE. La solution comprend un réseau SD-WAN sécurisé, une passerelle web sécurisée (Secure Web Gateway, SWG), un pare-feu en tant que service (Firewall as a Service, FWaaS), un logiciel de sécurité d’accès au cloud CASB (Cloud Access Security Broker) et un accès réseau Zéro Trust (Zero Trust Network Access, ZTNA).

Avec, la solution Fortinet Unified SASE, Bouygues Telecom Entreprises répond aux besoins de mobilité et de flexibilité de ses clients en mettant à leur disposition une offre complète de sécurité et d’optimisation des réseaux. Les collaborateurs travaillant à distance peuvent ainsi bénéficier d’une expérience de travail plus sécurisée et plus performante, équivalente à celle d’un bureau traditionnel.