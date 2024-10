Bouygues Telecom Entreprises et OVHcloud s’associent pour permettre aux entreprises de taille intermédiaire d’accéder au cloud hybride

octobre 2024 par Marc Jacob

Bouygues Telecom Entreprises propose les solutions de OVHcloud dans son portefeuille d’offres. Dans un contexte où la transformation digitale des entreprises devient de plus en plus cruciale, ce partenariat permettra aux organisations de définir leur stratégie cloud sur des infrastructures dédiées en couvrant toutes les étapes du déploiement et en renforçant la sécurisation et la résilience de leur environnement IT.

Le cloud hybride est utilisé par 88 % des entreprises1 en raison de ses nombreux avantages tels que l’optimisation de l’allocation des ressources en fonction des besoins, la maîtrise des données sensibles et la rationalisation des coûts liés à l’entretien des infrastructures.

Cependant, ce modèle associant cloud public et cloud privé peut s’avérer complexe à maîtriser, notamment pour les entreprises de taille intermédiaires (ETI). C’est pourquoi Bouygues Telecom Entreprises s’est associé à OVHcloud, acteur industriel et expert de ce secteur, pour accompagner ses clients dans toutes les phases de leur projet de migration vers le cloud. Le choix de la solution Hosted Private Cloud, infrastructure entièrement dédiée hébergée dans les datacenters d’OVHcloud, associée à des options telles que le « Plan de Reprise d’Activité » ou « Backup as a Service », offre aux clients de Bouygues Telecom Entreprises des garanties accrues en termes de continuité de service et de résilience.

En s’appuyant sur les infrastructures d’OVHcloud, les clients bénéficieront d’une assistance de bout en bout assurée par les experts dédiés du centre d’Excellence Cloud de Bouygues Telecom Entreprises, qui interviendront depuis l’audit des infrastructures jusqu’à la migration des applications, en passant par la maintenance des infrastructures et les services managés.

Fort de 25 ans d’expertise, OVHcloud est un acteur mondial, leader européen du cloud, réputé pour son savoir-faire technologique, son riche écosystème de partenaires et ses solutions Cloud certifiées de confiance (HDS, SecNumCloud). OVHcloud offre à ses utilisateurs une liberté de choix, une maîtrise de leurs données (localisation, réversibilité, portabilité). Des préoccupations depuis longtemps au cœur de l’ADN d’OVHcloud, et aujourd’hui partagées par des organisations de tous horizons (Grandes Entreprises, PME, acteurs de la santé ou du secteur public, etc.).

Grâce à son modèle industriel entièrement intégré (de la conception des serveurs à la construction de ses datacenters), OVHcloud soutient une politique environnementale ambitieuse qui lui permet d’afficher des performances énergétiques parmi les meilleures du secteur. OVHcloud a notamment développé dès 2003 son propre système de refroidissement à eau pour ses serveurs et met en œuvre les principes de l’économie circulaire pour offrir une nouvelle vie aux composants de ses serveurs. Ce modèle intégré vertueux unique participe à limiter l’empreinte carbone d’OVHcloud ainsi que celle de ses clients.

1Global Index Cloud, tendances et prévisions EMEA en 2023