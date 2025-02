Board of Cyber nomme Aurore Soulas chief marketing officer

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Rattachée à Luc Declerck, managing director, Aurore Soulas définira et mettra en place la stratégie marketing afin d’accompagner la forte croissance de Board of Cyber en France et à l’international.

Aurore Soulas a démarré sa carrière dans le marketing au sein de plusieurs grands groupes (In Extenso, Orange Business Services) avant de rejoindre Dext France en 2017, où elle est nommée directrice du marketing France en 2020. En 2023, elle intègre Gatewatcher, un des leaders technologiques français dans la détection des cybermenaces, où elle définit et met en place la stratégie marketing pour les régions EMEA et APAC. Elle rejoint Board of Cyber en janvier 2025 comme chief marketing officer (CMO).

Aurore Soulas est titulaire d’un Bachelor de l’Ecole supérieure de commerce et de management (ESCEM) de Tours et d’un Master en marketing de KEDGE Business School à Bordeaux.