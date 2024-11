Board of Cyber et l’Adico s’associent pour renforcer la cybersécurité des collectivités territoriales de l’Oise

novembre 2024 par Marc Jacob

L’Association pour le Développement et l’Innovation numérique des Collectivités (Adico) va s’appuyer sur Board of Cyber pour noter et améliorer la performance cyber de 230 communes et dix intercommunalités de l’Oise.

Un partenariat conclu entre l’ADICO et Board of Cyber va permettre la notation cyber et l’accompagnement de la quasi-totalité des collectivités de l’Oise disposant d’un nom de domaine : 230 villes et communes, 5 syndicats intercommunaux, 2 communautés de communes et 3 communautés d’agglomération. Cet accord complète un premier partenariat conclu en mars 2023 qui couvrait déjà 85 communes et 15 intercommunalités.

Grâce à Security Rating®, ces 240 collectivités disposeront d’un rapport semestriel évaluant leur performance et leur maturité cyber et indiquant les recommandations prioritaires pour améliorer la sécurité de leur système d’information. Elles seront évaluées de façon non intrusive sur leurs actifs qui constituent leur surface d’attaque (adresse IP, URL, nom de domaine) et sur sept domaines clés, dont la messagerie, les vulnérabilités ou le contrôle de sécurité.

Des collectivités particulièrement ciblées

Dans le contexte d’accélération et de sophistication des cyberattaques, les collectivités locales se retrouvent particulièrement ciblées. La plateforme Cybermalveillance.gouv.fr indique avoir assisté 1 entreprise pour 34 collectivités en 20221, ce qui révèle l’asymétrie des risques et l’ampleur des cybermenaces pesant sur nos institutions locales. Une attaque peut entraîner de lourdes conséquences tant pour la collectivité ciblée que pour ses parties prenantes : citoyens, associations, État, autres administrations. Les collectivités doivent donc protéger en permanence la sécurité des données et assurer la continuité des services publics auprès des usagers.

« Ce partenariat avec Board of Cyber va permettre de disposer, à l’échelle du département

de l’Oise, d’une carto-graphie complète de la performance cyber de ses communes et structures intercommunales. Pour un territoire de cette taille, c’est une première. La mutualisation est pour de nombreuses collectivités le seul moyen d’optimiser leur cybersécurité. A l’heure de la transposition de la directive NIS2, qui impose de nombreuses obligations réglementaires, la mutualisation est un levier puissant de conformité et de sécurité. » explique Emmanuel VIVÉ Directeur général de l’ADICO

(1) Etude « Maturité des collectivités en matière de cybersécurité », réalisée du 1er septembre au 15 octobre 2023 par OpinionWay pour CyberMalveillance.gouv.fr, adressée aux collectivités de moins de 25 000 habitants