BlueVoyant stellt neue Cybersicherheitslösung zur optimierten Nutzung von Microsoft Security vor

Mai 2025 von LA REDACTION DE GS MAG

Wenn sie richtig konfiguriert, mit auf Bedrohungen reagierenden Erkennungsfunktionen ausgestattet ist und kontinuierlich optimiert wird, bietet die Microsoft Security-Suite maximale Cybersicherheit. Viele Unternehmen haben jedoch Schwierigkeiten, ihre Lösungen richtig zu verwalten.

BlueVoyant’s Continuous Optimization for Microsoft Security wurde entwickelt, um diese Herausforderung erfolgreich zu stemmen. Unternehmen erhalten dynamische, bedrohungsbezogene Erkennungsanalysen über den Zustand sowie proprietäre Tools zur Optimierung von Microsoft Defender, die von branchenführenden Experten für Microsoft Security unterstützt werden. Das Angebot trägt dazu bei, dass Sicherheitsteams auf höchstem Niveau operieren können und in die Lage versetzt werden, das Beste aus Microsoft Defender XDR, Microsoft Sentinel und Azure Cloud herauszuholen – während sie gleichzeitig ihre Infrastruktur- und Datenkosten effektiv prognostizieren und verwalten können.

COMS kombiniert einige der nachgefragtesten Elemente der marktführenden Co-Managed SecOps-Lösung von BlueVoyant mit weiteren Funktionen, die je nach den spezifischen Anforderungen eines Kunden individuell angepasst werden können. Es bietet ein fachkundiges Technologiemanagement, das Managed Detection and Response (MDR) Services ergänzen und interne SecOps-Programme unterstützen kann.

Gartner® erklärt hierzu: „Co-Management bietet Käufern die Möglichkeit, ihre internen Sicherheitskompetenzen zu erweitern und gleichzeitig die Unterstützung eines erfahrenen Dienstleisters in Anspruch zu nehmen. Ein solcher Ansatz erhöht die Geschwindigkeit, mit der sie eine höhere Sicherheitsreife erreichen können, und gibt ihnen die Flexibilität, Fähigkeiten aufzubauen und internes Personal auf eine Art und Weise reifen zu lassen, wie es über einen ‚vollständig verwalteten‘ Ansatz nicht möglich gewesen wäre.“ Darüber hinaus erwartet Gartner, „dass der Markt für [Co-Managed] Services als Ergänzung oder Ersatz für MDR-Services weiter an Popularität gewinnen wird“.

Die obigen Zitate stammen aus dem Gartner Market Guide for Co-Managed Security Monitoring Services, der am 14. April 2025 von Pete Shoard, Mitchell Schneider, Andrew Davies und Angel Berrios veröffentlicht worden ist.

Die wichtigsten COMS-Vorteile sind:

• Technologie- und Kostenoptimierung: Monatliche, von Experten geleitete Analysen und Empfehlungen zur Identifizierung und schnellen Behebung kritischer Schwachstellen in der Cybersicherheit und zur Optimierung der Einsatzkosten von Microsoft Security-Tools.

• Verbesserte Bedrohungserkennung: Zugang zu bedrohungszentrierten und zielgerichteten Bedrohungserkennungsanalysen – wobei das BlueVoyant-Team für Bedrohungserkennungen für jedes Unternehmen maßgeschneiderte Erkennungsanalysen erstellt.

• Berichterstattung zu Bedrohungslandschaften: Das erfahrene Threat Intelligence-Team von BlueVoyant fasst die Bedrohungslandschaft wöchentlich in einem umsetzbaren Intelligence-Reporting zusammen und gibt dem Kunden Hinweise auf neu aufgetauchte Schwachstellen, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten.

• Unterstützung durch BlueVoyant-Technologieexperten: Jedem Kunden wird ein Microsoft Security Architect als Technical Account Manager zugewiesen, der für die Leitung des Programms und die Bereitstellung von Beratungsdiensten auf Abruf zur Verfügung steht. Für Bereitstellungsdienste greift der Kundenbetreuer auf das Fachwissen des mehr als 120 Köpfe zählenden BlueVoyant-Teams zurück.

• Experten-Schulungsprogramm: Unternehmen erlernen den fortgeschrittenen Umgang mit kritischen Microsoft-Sicherheitstechnologien, um Kundenteams eine kontinuierliche Verbesserung ihrer Fähigkeiten zu ermöglichen. Das Training wird durch Live-Schulungen in der Technologieumgebung des Kunden durchgeführt.

BlueVoyant hat Tausende von Kunden bei der Bewertung, Bereitstellung und Optimierung ihrer Microsoft-Sicherheitsprodukte beraten und wurde von Microsoft mit einer langen Liste von Auszeichnungen geehrt. Bei den Microsoft Excellence Awards 2025 wurde das Unternehmen zum Security Trailblazer ernannt, und Micah Heaton, Executive Director, Microsoft Product and Innovation Strategy bei BlueVoyant, erhielt die Auszeichnung Security Changemaker. Im Jahr 2024 wurde BlueVoyant zum dritten Mal in Folge zum Microsoft Worldwide Security Partner of the Year, zum Microsoft U.S. Security Partner of the year und zum Microsoft Cananda Security Partner of the Year ernannt. Im Jahr 2023 wurde BlueVoyant bei den Microsoft Security Excellence Awards zum Security MSSP (Managed Security Service Provider) of the Year ernannt und ist Mitglied des Microsoft Copilot for Security Design Council.

