BlueVoyant – neuer Report zu Lookalike-Domains vorgestellt

April 2025 von BlueVoyant

In den vergangenen Jahren hat das Risiko, Opfer eines Cyberangriffs zu werden, in dem Lookalike-Domains eine Rolle spielen, stark zugenommen. So sehr, dass sich BlueVoyant – Anbieter einer holistischen Cybersicherheitsplattform und erfahren im Takedown von Lookalike-Domains – dazu entschieden hat, dem Thema einen eigenen Report zu widmen. Vor wenigen Tagen ist Protect Your Business from Digital Deception. How Lookalike Domains Facilitate Email Impersonation veröffentlicht worden. Der Report führt IT-Entscheider ins Thema Lookalike-Domains ein und gibt ihnen hilfreiche Tipps, wie sie der Problematik Herr werden können.