BlueVoyant 2025 erneut mit Microsoft Security Excellence Award ausgezeichnet

Mai 2025 von LA REDACTION DE GS MAG

Die MISA wurde als Verband gegründet, um führende Microsoft-Mitarbeiter, ISVs und MSSPs zusammenzubringen. Sie konzentriert sich auf die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Sicherheitsbedrohungen und der Schaffung einer sichereren Umgebung für alle. Ihre Aufgabe ist es, unter Zuhilfenahme von KI, intelligente, branchenführende Sicherheitslösungen bereitzustellen und zusammenarbeiten zu lassen, um Unternehmen in der immer gefährlicheren Bedrohungslandschaft zu schützen. Gemeinsam mit Microsoft-Stakeholdern stimmen die MISA-Mitglieder einmal im Jahr über die Gewinner der Microsoft Security Excellence Awards ab und würdigen damit die Bemühungen ihrer Kollegen, die Sicherheit aller zu verbessern.

Schon tausende Kunden hat BlueVoyant bei der Bewertung, Bereitstellung und Optimierung ihrer Microsoft-Sicherheitsprodukte beraten. Die Microsoft Security Excellence-Auszeichnung ist nur die jüngste in einer langen Liste von Microsoft-Auszeichnungen für das Unternehmen. Für seine hochmodernen Cyber Defense-Fähigkeiten und seine Expertise im Bereich Microsoft Security wurde BlueVoyant schon als 2024 Microsoft Worldwide Security Partner of the Year ausgezeichnet. Außerdem wurde das Unternehmen 2024, zum dritten Mal in Folge, zum Microsoft U.S. Security Partner of the Year und zum Microsoft Cananda Security Partner of the Year gekürt. Im Jahr 2023 wurde BlueVoyant bei den Microsoft Security Excellence Awards zum Security MSSP (Managed Security Service Provider) des Jahres ernannt und zu einem Mitglied des Microsoft Copilot for Security Design Councils erhoben. 2022 erhielt BlueVoyant den Status einer von Microsoft verifizierten Managed Extended Detection and Response (MXDR)-Lösung.