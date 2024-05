BlueMind annonce la sortie de BlueMind V5

mai 2024 par Marc Jacob

Nouvelle architecture, nouveau webmail, plugin visio pour Outlook, migration simplifiée… Avec cette nouvelle version, BlueMind représente plus que jamais l’alternative souveraine aux messageries Microsoft Exchange et 365, que ce soit en solution de messagerie collaborative autonome ou au cœur des Digital Workplace.

Grâce à BlueMind V5 l’expérience utilisateur est améliorée avec un nouveau webmail plus riche et une connectivité Outlook étendue. Les transitions vers BlueMind sont également facilitées, avec l’intégration de fonctionnalités clés de l’univers Microsoft.

Enfin, les changements d’architecture et une extensibilité accrue augmentent les capacités et les usages collaboratifs pour les petites et grandes organisations.

Nouvelles fonctionnalités au niveau des usages et de l’interface

Afin de faciliter les transitions vers BlueMind et minimiser les changements pour les utilisateurs, plusieurs fonctionnalités de l’univers Microsoft ont été ajoutées de façon transverse pour les différents accès (Outlook, webmail, Thunderbird..). On retrouve par exemple la gestion des délégations ou le transfert d’invitations, ou bien encore l’ajout d’un lien de visioconférence à une invitation, très prisées des utilisateurs d’Outlook.

Les nouveautés du webmail

• Prise en compte des délégations (en tant que, de la part de), meilleure intégration des carnets d’adresse, corbeille à double fond, disponibilité d’un mode sombre et accessibilité encore augmentée, plus de capacités de tris et filtres, prévisualisation des messages attachés à un mail, support du S/MIME,...

Les nouveautés de l’agenda

• Outre la prise en compte des délégations et la possibilité de transfert d’invitation, une nouvelle vue permet de visualiser les disponibilités d’une personne en mode agenda standard, et l’état annulé d’une réunion est maintenant pris en compte et différencié d’une suppression de la réunion.

• La synchronisation mobile se voit enrichie des nouveautés du protocole de synchronisation : prise en charge des pièces jointes dans les événements, synchronisation des brouillons et possibilité d’effacer un compte en plus de l’intégralité du téléphone.

Les nouveautés techniques

La principale nouveauté de la V5 est le remplacement du composant du serveur de stockage de mails, Cyrus IMAP, par un composant maison sur mesure, bénéficiant d’une nouvelle conception orientée stockage objet. Celui-ci offre de nombreux gains en termes de passage à l’échelle, performance et consommation de ressources. Il permet également d’étendre la collaboration sans limite de périmètre et propose un modèle de données plus extensible permettant le fonctionnement de nombreux add-on Outlook ou la préparation de fonctionnalités transverses (comme la gestion des catégories globales).

Les autres améliorations les plus significatives sont :

• L’amélioration du service d’authentification unique (SSO) avec l’intégration d’un composant SSO reconnu, keycloak qui permet de faciliter les intégrations avec les applications tierces et d’ajouter plus simplement des fonctionnalités comme le MFA (authentification multi facteurs), la gestion d’expiration des mots de passe ou l’interconnexion OpenID.

• Pour les très grandes infrastructures ou infrastructures critiques qui ne peuvent tolérer aucune interruption de service, une fonctionnalité de mise à jour sans interruption de service et de PRA temps réel est proposée.

• La mise en place d’un centre de sécurité dédié à BlueMind : plateforme de publication et analyse des CVE.

• Une mise à jour simplifiée de la V4 à la V5.

Pour les administrateurs

Pour suivre l’activité d’usage de la plateforme, la traçabilité a été améliorée avec l’ajout d’un log métier qui permet de suivre le cycle de vie d’un message, d’un rendez-vous, les connexions des utilisateurs ou les affectations de droits et partages.

L’administration en mode commande, le CLI, a été enrichie de nouvelles commandes et fonctions, la sauvegarde restauration intégrée propose plus de fonctionnalités notamment de restauration unitaire.