Blue dévoile les détails de son Datacenter à Nantes - Ouverture prévue fin 2024

juillet 2024 par Marc Jacob

Blue (ex Bretagne Télécom) annonce avec enthousiasme les détails de son projet de nouveau Datacenter à Nantes, prévu pour ouvrir fin 2024. Après l’acquisition de son 1er Datacenter à Rennes, Blue choisit d’ouvrir un nouveau Datacenter à Nantes pour apporter aux clients une proximité et un Plan de Continuité d’Activité (PCA) entre les 2 sites : 2ms pour faire 125km.

Une Expansion Stratégique sur 2 000m²

Ce nouveau Datacenter de 2 000m² marque une étape décisive dans la stratégie d’expansion de Blue, répondant à la demande croissante de solutions Cloud souveraines et écoresponsables. Fort de 12 années de succès avec son premier datacenter à Rennes, Blue duplique cette performance à Nantes pour les raisons suivantes : Blue partage avec Nantes une culture d’innovation et de dynamisme, ainsi qu’une même passion pour l’excellence et la fiabilité des services. Prochainement, un nouveau point commun sera célébré : l’ouverture du Datacenter de Nantes.

Chiffres Clés du Datacenter de Nantes

• Surface IT : 1 500m²

• Puissance : 2 MW

• Efficacité Énergétique : PUE visé de 1.2

• Bureaux : 516.42m²

• Disponibilité : Taux de 99.982%

Conception et infrastructure du Datacenter

Le Datacenter de Nantes est conçu pour offrir une infrastructure de pointe, garantissant une disponibilité maximale et une protection avancée contre les menaces potentielles. Il se distingue par une conception innovante intégrant les dernières technologies en matière d’efficacité énergétique et de refroidissement, minimisant ainsi son empreinte environnementale tout en maximisant les performances. Utilisant un système de climatisation green CVC avec redondance, le Datacenter bénéficie d’une boucle d’eau tempérée pour le free cooling, réduisant la consommation énergétique liée à la production d’eau. La redondance de la boucle d’eau 2N (fermée) et le confinement des baies en allée chaude permettent de conserver la chaleur et d’évacuer les calories récupérées dans les bureaux, visant un PUE de 1.2. De plus, il sera équipé de deux voies électriques et deux voies hydrauliques, d’onduleurs modulaires à très haut rendement de 97%, ainsi que de groupes électrogènes potentiellement recyclés, assurant une performance et une durabilité optimales.

Pourquoi Nantes ?

La décision d’implanter ce Datacenter à Nantes repose sur plusieurs facteurs stratégiques : Nantes offre un emplacement idéal pour réduire les temps de latence et améliorer l’accessibilité des services de Blue. De plus, cette expansion répond à la demande croissante dans la région pour des capacités de stockage sécurisées et fiables, tout en renforçant la position de Blue sur le marché national. Avec cette implantation, Blue double ses capacités en passant de 5 000 à 10 000 serveurs infogérés et augmente la résilience pour ses clients.