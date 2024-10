Blackline Safety SAS obtient la certification MASE

octobre 2024 par Marc Jacob

Blackline Safety SAS a obtenu la certification MASE, une initiative dédiée à la santé, à la sécurité et à l’environnement spécialement conçue et mise en œuvre en France. Ce programme solide vise à ancrer physiquement de meilleures pratiques et cultures en matière de santé et de sécurité au sein des organisations de toutes les industries, couvrant tous les aspects des opérations, qu’il s’agisse des travailleurs, des bâtiments mais aussi des véhicules, en passant par les parkings et l’environnement.

La certification a nécessité la mise en œuvre de nouveaux processus et documents, y compris la tenue de discussions régulières sur la sécurité avec l’ensemble de l’équipe. Au fur et à mesure que les démarches de certification progressaient, l’entreprise a observé un plus grand engagement des employés dans les mesures de santé et de sécurité, ainsi que dans la protection de l’environnement.

La certification MASE permet à Blackline Safety de partager un programme de santé et de sécurité commun, balisé et structuré avec des clients également certifiés, notamment dans les secteurs de l’énergie et de la pétrochimie. Blackline peut désormais leur fournir une traçabilité complète de tous les événements liés à la conformité et à la sécurité de leurs solutions.

MASE est la dernière d’une série d’accréditations et de certifications internationales détenues par Blackline, parmi lesquelles : ISO 14001, ISO 9001 et SOC 2 Type II, ainsi que la vérification PAS 2060 Carbon Neutral accordée au siège social européen.