BlackBerry reconnu comme « 2024 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice » pour ses outils d’UEM

mai 2024 par Marc Jacob

BlackBerry Limited a obtenu la certification « Choix des clients » dans le cadre du rapport 2024 « Gartner Peer Insights : Voice of the Customer : Marché UEM ». Pour la deuxième année consécutive, BlackBerry a été placé dans le quadrant supérieur droit sur la base des commentaires des clients sur le déploiement, les capacités et l’assistance technique concernant BlackBerry® Unified Endpoint Management (UEM).

« L’UEM de BlackBerry a satisfait et dépassé toutes nos exigences en matière de gestion des appareils y compris de nombreuses configurations non standard pour différents cas d’utilisation. Le MDM est très mature et comprend un large ensemble de fonctionnalités et de caractéristiques, ainsi que des modules complémentaires utiles. L’assistance de BlackBerry a été extraordinaire, leurs ingénieurs étant très professionnels, compétents et il est facile de travailler avec eux », a déclaré un Collaborateur, Services informatiques, Canada, dans une évaluation 5 étoiles.

Ce rapport est un document synthétisant toutes les analyses du Gartner Peer Insights, complétant ainsi les recherches des experts de Gartner. Cela peut jouer un rôle déterminant dans le processus d’achat du fait des retours d’expériences directs des pairs en matière de mise en oeuvre et d’exploitation d’une solution.

Dans ce document, seuls les fournisseurs ayant publié au moins 20 évaluations éligibles (et au moins 15 notes pour les rubriques “Capacités" et "Support/Mise en oeuvre") au cours de la période spécifiée de 18 mois sont inclus. Les évaluations des fournisseurs partenaires ou des utilisateurs finaux d’entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions de dollars sont exclues de cette méthodologie.

BlackBerry a obtenu une note moyenne de 4,5 (sur 5) sur la base de 72 avis dans le rapport, avec des notes moyennes de 4,6 sur 5 pour les capacités du produit, l’expérience de déploiement et l’expérience de support en décembre 2023.

Voici les titres de trois revues récentes de BlackBerry UEM :

– 5 étoiles – « Minimiser les risques, protéger la propriété intellectuelle, améliorer la mobilité des utilisateurs » (12 décembre 2023)

– 5 étoiles – « UEM - Plate-forme de gestion des appareils mobiles stable/robuste/personnalisable avec la meilleure équipe d’assistance » (30 novembre 2023)

– 5 étoiles – « Meilleure solution de gestion des appareils mobiles de sa catégorie » (22 novembre 2023).

Cette reconnaissance fait suite au rapport « Universe » récemment publié par Omdia sur le marché UEM, dans lequel BlackBerry a maintenu sa position de leader pour la deuxième année consécutive. Omdia a reconnu le soutien des utilisateurs fidèles de BlackBerry comme une force essentielle et a souligné l’augmentation de son NPS transactionnel parmi les plus élevés de l’industrie.

UEM a été évalué par des gouvernements à travers le monde et détient des certifications de sécurité, ainsi que de nombreuses certifications standard de l’industrie. Utilisé par les gouvernements et les entreprises, BlackBerry UEM est compatible avec les appareils iOS®, Android™, Windows® et Mac®.