BlackBerry QNX et Intel présentent une plateforme de sécurité fonctionnelle définie par logiciel dédiée à l’automatisation industrielle

novembre 2024 par Marc Jacob

BlackBerry Limited annonce aujourd’hui étendre sa collaboration avec Intel Corporation afin de permettre aux constructeurs de concevoir, construire et certifier la sûreté de leurs systèmes industriels ainsi que des applications robotiques, accompagnant ainsi leur transition vers l’industrie 5.0.

L’automatisation industrielle évolue vers des applications plus collaboratives, où les machines exercent aux côtés des humains au sein d’espaces de travail partagés. À mesure que ces systèmes évoluent, la sûreté fonctionnelle (FuSa) joue un rôle essentiel pour assurer la sûreté des machines et du personnel. Ainsi, la conformité à la norme IEC 61508 garantit que les systèmes industriels et les applications robotiques répondent aux exigences de sûreté tout au long du cycle de vie des systèmes.

Cette plateforme permet d’accompagner le développement d’applications de sécurité / sûreté fonctionnelle et de rationaliser l’architecture de conception, offrant ainsi un gain de temps et d’argent quant à l’obtention des certifications de sûreté et la redondance du matériel.

QNX OS est certifié par la norme IEC 61508 SIL 3, permettant ainsi aux fabricants de construire des systèmes industriels et des applications robotiques sûrs.